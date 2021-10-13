Milli güreşçi Yasemin Adar, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor adına güreşecek

Türkiye'nin Avrupa ve dünya şampiyonluğuna ulaşan, olimpiyat madalyası kazanan ilk kadın güreşçisi olarak adını tarihe yazdıran Balıkesirli milli sporcu Yasemin Adar, spor kariyerine Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da devam edecek.

Milli güreşçi Yasemin Adar'ın, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor çatısı altında kariyerini sürdüreceğini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Yasemin Adar artık bizim sporcumuz. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu olarak kariyerine devam edecek. Bunlar tesisle, antrenörle ve yöneticilerin bakış açısıyla oluyor. Bunlar olmazsa, büyükşehirler başarılı oyuncularımızı alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu işe akıl koyuyor, başka şehirlerin kulüplerinde kariyerine devam eden başarılı sporcularımızı bünyemize kazandırıyoruz." diye konuştu.

Yasemin Adar'ın kariyerinde, 2013 Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, 2016-2019 arası üst üste 4 yıl Avrupa şampiyonluğu, 2017 dünya şampiyonluğu, 2018 dünya ikinciliği, 2020 Avrupa ikinciliği, İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları üçüncülüğü başarıları bulunuyor.