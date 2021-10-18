Yeşilyurt Belediyespor bölge ikincisi oldu

Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gençler Masa Tenisi Takım Yarışmaları sonunda Malatya Yeşilyurt Belediyespor bölge ikincisi olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Erzincan'da yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Gençler Masa Tenisi bölge Şampiyonasında Malatya'yı temsilen Yeşilyurt Belediyespor ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü Beydağı Gençlik Spor takımları katılım sağladı.

Sözü edilen şampiyonada Malatya Yeşilyurt Belediyespor Gençler Masa Tenisi Takımı bölge ikincisi olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Yeşilyurt Belediyespor masa tenisi genç takımının bölge ikincisi olması nedeniyle, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın sporcu ve antrenörlerini makamında kabul edip hediye vereceği öğrenildi. - MALATYA