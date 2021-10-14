Yunanistan'daki motosiklet şampiyonasında Türkiye'den 14 sporcu yarışacak

Yunanistan'da yapılacak Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası ve Balkan Milletler Kupası'na Türkiye'den 14 sporcu katılacak.

Yunanistan'da yapılacak Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası ve Balkan Milletler Kupası'na Türkiye'den 14 sporcu katılacak. Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Balkan Motosiklet Birliği tarafında yapılan Avrupa Motokros Şampiyonası ve Balkan Milletler Kupası 15-17 Ekim tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek. Giannitsa MX Park'ta yapılacak şampiyonada 50 cc sınıfında Ahmet Akif Ulusan, 65 cc sınıfında Efe Okur, Hasan Hüseyin Baş, Berat Şenkalaycı, 85 cc sınıfında Ahmed Buğra Geren, MX1 sınıfında Galip Alp Baysan, Batuhan Demiryol, MX2 sınıfında Emircan Şenkalaycı, Buğrahan Bayraktar, Akil Ulusan, Irmak Yıldırım, MX sınıfında Volkan Özgür, Murat Başterzi ve Şakir Şenkalaycı mücadele edecek. Şampiyonada 16 Ekim Cumartesi günü 50 cc, 65 cc ve 85 cc sınıflarının ilk yarışları ile sıralamalar yapılacak. 17 Ekim Pazar günü ise sezonun son ayak yarışları Giannitsa MX Park'ta start alacak.

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