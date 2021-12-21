Sporda 2021 böyle geçti: Şubat

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na (EuroBasket 2022) katılma hakkı kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilen FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası elemelerini galibiyetle tamamladı. Milliler, elemelerin 6. ve son maçında Hırvatistan'ı 84-78 yenerek grup mücadelesini galibiyetle tamamladı. Elemelerde 3. kez kazanan A Milli Takım, D Grubu'nu 3. sırada bitirdi.

UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilip, bir gün sonra kaldığı yerden oynatılan Paris Saint Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının Rumen hakemlerinden Sebastian Constantin Coltescu ve Octavian Sovren'in yargılanacağını açıkladı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2001-2020 yıllarını kapsayan dönemin en iyi hakemler listesini açıkladı. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre şubat ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 ŞUBAT:

Cem Bölükbaşı'nın Formula 3 kariyeri başladı. Kariyerinde ilk kez katıldığı F3 Asya Serisi'nde ilk 3 yarıştan da puan almayı başaran Cem, genel klasmanda 23 pilot arasında 8. sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman getirildi. Turuncu-lacivertli kulüp, Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın tamamen dolu statlarda oynanacağını bildirdi.

İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya'nın Schalke 04 takımından milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

2 ŞUBAT:

Koronavirüs salgını futbolda ara transferi de vurdu. Dünya ekonomisini büyük ölçüde sarsan, futbolu da derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgını, ara transfer döneminde Avrupa'nın beş büyük liginde kulüplerin yaklaşık 3'te 1 oranında daha az harcamasına neden oldu.

3 ŞUBAT:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 5 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'ta sona eren ikinci transfer ve tescil döneminin Süper Lig kulüplerine maliyetinin 288 milyon lira olduğunu duyurdu.

5 ŞUBAT:

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi seçildi.

6 ŞUBAT:

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, en iyi grup ikincileri arasında yer alarak FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

8 ŞUBAT:

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Tampa Bay Buccaneers, 18 yıl sonra şampiyon oldu.

Konyaspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

9 ŞUBAT:

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Hikmet Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

11 ŞUBAT:

UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilip, bir gün sonra kaldığı yerden oynatılan Paris Saint Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının Rumen hakemlerinden Sebastian Constantin Coltescu ve Octavian Sovren'in yargılanacağını duyurdu.

13 ŞUBAT:

Ukrayna'da Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu. Türk boksör Arda Tamer Avcı, hafif sıklette Universal Boxing Organization (UBO) Kıtalararası Şampiyonu oldu.

15 ŞUBAT:

Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Fraport TAV Antalyaspor karşısında Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıkarak, Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu Oğuz Çetin'i yakaladı.

16 ŞUBAT:

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2001-2020 yıllarını kapsayan dönemin en iyi hakemler listesini açıkladı. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi.

17 ŞUBAT:

Türkiye, ocakta en fazla uluslararası transfer yapan 4. ülke oldu. FIFA'nın raporuna göre ara transfer döneminde İspanya 145, Portekiz 143, İngiltere 140, Türkiye 123 uluslararası transfer gerçekleştirdi. Türkiye, uluslararası transferlere en fazla ücret ödeyen ülkeler arasında 14,8 milyon dolarla 10. sırayı elde etti.

18 ŞUBAT:

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanlığına, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto Seiko getirildi.

Fenerbahçeli milli kadın yüzücü Deniz Ertan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 52 Vakıf Üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni kapsamında 11 milli voleybolcunun da "milli sporcu bursu" almaya hak kazandığını duyurdu.

19 ŞUBAT:

LeBron James NBA'de "35 bin kulübü"ne girdi. Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, 109-98 kaybettikleri Brooklyn Nets maçında, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinde 35 bin sayı barajını geçen 3. oyuncu oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mart ayında oynanması gereken birçok karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle ertelendi.

20 ŞUBAT:

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında İsveç'i 88-80 yendi. Hollanda'nın da Hırvatistan'ı 65-57 yenmesiyle ilk üç sırada yer alan ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.

Avustralya Açık tek kadınlar finalini Naomi Osaka kazandı. Osaka, açık dönemde Monica Seles'ten sonra çıktığı ilk 4 grand slam finalinden de şampiyonlukla ayrılan ikinci kadın tenisçi oldu.

21 ŞUBAT:

Milli yüzücü Deniz Ertan, Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları'nda 800 metre serbest stilde elde ettiği derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için A barajını geçti.

22 ŞUBAT:

A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemeleri galibiyetle tamamladı. A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 6. ve son maçında Hırvatistan'ı 84-78 yenerek grup mücadelesini galibiyetle tamamladı.

İngiltere'de tribünlerin 17 Mayıs'tan itibaren yeniden seyirciye kavuşacağı açıklandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, ülkede 8 Mart'tan itibaren Kovid-19 önlemlerinin aşamalı olarak kaldırılacağını bildirdi.

23 ŞUBAT:

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayırdı.

24 ŞUBAT:

ABD'li Holloway, Dünya Salon Atletizm Turu'nda 60 metre engellide 27 yıllık dünya rekorunu kırdı. 23 yaşındaki sporcu, Dünya Salon Atletizm Turu'nun Madrid etabındaki 60 metre engelli yarışını 7.29'luk derecesiyle birinci sırada bitirdi. Holloway böylece, Galli Colin Jackson'ın 7.30'luk derecesiyle 1994'te kırdığı dünya rekorunu ele geçirdi.

26 ŞUBAT:

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu. Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

27 ŞUBAT:

Galatasaray kalecisi Muslera, 300. Süper Lig maçına çıktı. Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig'de tek bir takımda 300 müsabaka barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

28 ŞUBAT:

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi.