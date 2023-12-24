Sporda 2023 böyle geçti: Mart

Sporda 2023 yılının mart ayında, milli sporcu Tuğba Danışmaz'ın Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanması, Türkiye'nin deplasmanda Ermenistan ile yaptığı maçı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun, 15 yıl sonra bakan düzeyinde iki ülke arasındaki ilk ziyareti gerçekleştirmesi, önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin deplasmanda Ermenistan ile oynadığı UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Eleme Grubu maçını izlemek için Ermenistan'a gitti. Bakan Kasapoğlu, 15 yıl sonra bakan düzeyinde iki ülke arasındaki ilk ziyareti gerçekleştirmiş oldu.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV Eindhoven, maç sırasında rakip kaleciye fiziksel saldırıda bulunan taraftarını, stada girişten 40 yıl men etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre mart ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

2 MART

Barcelona Kulübü, 2003-2008 yıllarında kadrosunda yer alan "Ronaldinho" lakaplı Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo de Assis Moreira'nın 17 yaşındaki oğlu Joao Mendes de Assis Moreira'yı genç takımına transfer etti.

3 MART

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

4 MART

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı.

5 MART

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında olaylar çıktı.

14 MART

Ankara'da 14 Mart 1923'te kurulan Gençlerbirliği, Türkiye'nin 100 yıllık kulüpleri arasındaki yerini aldı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney'e Instagram üzerinden ırkçı mesajlar gönderen Antonio Neill isimli taraftara, 3 yıl boyunca ülkedeki tüm statlara, yurt içi ve yurt dışındaki tüm milli maçlara giriş yasağı getirildi.

15 MART

Milan'ın yıldız golcüsü 41 yaşındaki Zlatan İbrahimovic, İsveç'in 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı Belçika ve Azerbaycan maçlarının kadrosuna çağrıldı.

16 MART

Futbolun çatı kuruluşu FIFA'da başkanlığa yeniden Gianni Infantino seçildi.

21 MART

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV Eindhoven, maç sırasında rakip kaleciye fiziksel saldırıda bulunan taraftarını, stada girişten 40 yıl men etti.

22 MART

???????Real Madrid ve Arsenal gibi dünya futbolunun önde gelen takımlarında forma giyen, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya ile şampiyonluk sevinci yaşayan Medipol Başakşehir'in 34 yaşındaki oyuncusu Mesut Özil, futbolu bıraktığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'den 4 takım yerine 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesi kararını onayladı.

23 MART

UEFA, "Negreira Davası" nedeniyle Barcelona'ya soruşturma açtı

24 MART

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, yarı finale yükselerek Türkiye voleybol tarihine geçti. Türk voleybolu, 1960 yılından itibaren düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi organizasyonunda tarihte ilk kez 3 takımla yarı finalde mücadele etti.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı.

FIFA, tarihte ilk kez bir Arap ülkesinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 Dünya Kupası'nın "Written in the Stars" isimli resmi belgeselini yayımladı.

25 MART

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin deplasmanda Ermenistan ile oynadığı UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Eleme Grubu maçını izlemek için Ermenistan'a gitti. Bakan Kasapoğlu, 15 yıl sonra bakan düzeyinde iki ülke arasındaki ilk ziyareti gerçekleştirmiş oldu.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubunda Türkiye, ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yendi.

Yürüyüşte iki dünya şampiyonluğu bulunan Perulu atlet Kimberly Garcia, kadınlar 35 kilometre yarışında 2 saat 37 dakika 44 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak birinci oldu.

27 MART

İngiltere'nin en büyük futbol takımlarından Chelsea, Premier Lig tarihinde bir ilke imza atarak, Stamford Bridge Stadı'nda iftar programına ev sahipliği yaptı.

29 MART

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında, konuk ettiği Hırvatistan'a 2-0 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı

Messi, Arjantin formasıyla "100'ler kulübü"ne girdi.

30 MART

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan'ın hayatını anlatan belgeselin gala gösterimi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen takımların yer aldığı Hentbol Kadınlar 2. Lig A Grubu'nda maçlar, Ankara'da tamamlandı.

İngiltere Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçilecek yılın aday oyuncuları duyuruldu. Tony Adams, Ashley Cole, Gary Neville, Sol Campbell, Jermain Defoe, Michael Owen, Michael Carrick, Les Ferdinand, John Terry, Petr Cech, Rio Ferdinand, Yaya Toure, Andy Cole, Robbie Fowler ve Nemanja Vidic, yılın adayları arasında yer aldı.

31 MART

Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcular için maçlara ara verilmesini yasakladı.