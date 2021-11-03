Sporting Lizbon-Beşiktaş maçından notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşan Beşiktaş, Süper Lig'de son Hatay maçına göre ilk 11'inde 5 oyuncusunu değiştirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, 30 Ekim'de deplasmanda Hatay ile oynadığı maça nazaran sakat olan Valentin Rossier, Domagoj Vida, Mitch Bathsuay ile teknik tercihiyle yedekte bıraktığı Umut Meraş ve Alex Teixeira'yı ilk 11'e almadı.

Beşiktaş şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Montero, Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, de Souza, Ghezzal, Larin, Atiba Hutchinson, Kenan Karaman.

Siyah beyazlılarda, Valentin Rossier, Georges Kevin N'Koudou, Michy Batshuay, Miralem Pjanic ve Domagoj Vida maç kadrosunda yer almayarak Lizbon'a getirilmemişti.

Sporting Lizbon teknik direktörü Ruben Amorim ise Portekiz liginde 30 Ekim'de Guimaraes'e karşı oynadıkları maçın ilk 11'ini Beşiktaş karşısında tekrarladı.

Sporting Lizbon, Beşiktaş karşısında şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Adan, İnacio, Coates, Feddal, Reis, Nunes, Palhinha, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.

Kavgada yaralanan 3 Beşiktaşlı taraftar hastaneden taburcu edildi

Diğer yandan Lizbon Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgilerde, iki takımın taraftarları arasında dün akşam Jose Alvalade Stadı önünde çıkan kavgada yaralanan ve hastaneye kaldırılan 3 Beşiktaşlı taraftarın taburcu oldukları öğrenildi.

Verilen bilgilerde, hastaneye giden söz konusu taraftarların Almanya'dan gelen Beşiktaşlılar oldukları, hastanede ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildikleri kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Bu arada Sporting Lizbon maçında takımlarını tribünden desteklemek için yaklaşık 300 kadar Beşiktaşlı taraftarın Jose Alvalade Stadı'nda olduğu görüldü.

Karşılaşmayı, Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker de izledi.