Galatasaray'ın teknik ekip otobüsüne Gaziantep'te taşlı saldırı - Son Dakika

Galatasaray'ın teknik ekip otobüsüne Gaziantep'te taşlı saldırı

Galatasaray\'ın teknik ekip otobüsüne Gaziantep\'te taşlı saldırı
Son Güncelleme: 02.09.2023 20:23

Galatasaray'ın teknik heyetini taşıyan otobüs, Gaziantep FK maçı öncesi taşlı saldırıya uğradı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın teknik heyetini taşıyan otobüsü, Gaziantep FK maçı öncesi taşlı saldırıya uğradı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Son şampiyon Galatasaray'ın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde kısa süreli gerginlik yaşandığı açıklandı.

OTOBÜSE TAŞLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

GS TV'nin haberine göre, Gaziantep FK maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik heyetini taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğradı. Galatasaray'ın otobüsüne yapılan bu saldırı sonrasında sadece maddi zarar olduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın teknik ekip otobüsüne Gaziantep'te taşlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın teknik ekip otobüsüne Gaziantep'te taşlı saldırı - Son Dakika
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