Galatasaray\'ın teknik ekip otobüsüne Gaziantep\'te taşlı saldırı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın teknik heyetini taşıyan otobüsü, Gaziantep FK maçı öncesi taşlı saldırıya uğradı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Son şampiyon Galatasaray'ın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde kısa süreli gerginlik yaşandığı açıklandı.

OTOBÜSE TAŞLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

GS TV'nin haberine göre, Gaziantep FK maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik heyetini taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğradı. Galatasaray'ın otobüsüne yapılan bu saldırı sonrasında sadece maddi zarar olduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.