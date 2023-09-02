Galatasaray\'ın teknik ekip otobüsüne Gaziantep\'te taşlı saldırı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın teknik heyetini taşıyan otobüsü, Gaziantep FK maçı öncesi taşlı saldırıya uğradı.
Son şampiyon Galatasaray'ın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde kısa süreli gerginlik yaşandığı açıklandı.
GS TV'nin haberine göre, Gaziantep FK maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik heyetini taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğradı. Galatasaray'ın otobüsüne yapılan bu saldırı sonrasında sadece maddi zarar olduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
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