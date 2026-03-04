SportsInnovation 2026 Düsseldorf'ta Başladı - Son Dakika
SportsInnovation 2026 Düsseldorf'ta Başladı

SportsInnovation 2026 Düsseldorf\'ta Başladı
04.03.2026 20:50
Spor teknolojilerinin sergilendiği SportsInnovation 2026, Düsseldorf'ta düzenleniyor.

Spor alanındaki son teknolojik gelişmelerin sergilendiği SportsInnovation 2026, Almanya'nın Düsseldorf kentinde başladı.

Düsseldorf'daki Merkur Spiel Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda spor alanındaki teknolojik yenilikler, yeni bakış açıları ve gerçek deneyimler anlatıldı, gösteriler yapıldı, paneller ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çağrı İlk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buraya Bundesliga'nın davetlisi olarak Kulüpler Birliği Vakfını temsilen katıldıklarını söyledi.

Çağrı İlk, "İki gün sürecek bu güzel organizasyonda dünya futbolundaki teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı olarak zaten dünya futbolundaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dünya Ligler Birliği aracılığıyla IFAB en son gerçekleştirdiği genel kuruldan önce bizim de görüşümüzü aldı. Futbolun oyun kalitesinin artması, topun daha fazla oyunda kalması ve daha heyecanlı bir futbol izlenmesi için Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşlerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfı olarak uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden İlk, buradaki yeni teknolojilerin Türk futboluna entegresi için neler yapılabileceği konusunda görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir de "Burası, spor endüstrisinin geleceğini bugünden test eden nadir platformlardan biri. Klasik bir konferansın ötesine geçerek teknolojiyi gerçek maç senaryolarında sahaya indiriyor." dedi.

Elbir, "Özellikle yayıncılık odaklı yapısı ve canlı laboratuvar konsepti, spor medyasının önümüzdeki 5-10 yıllık dönüşümünü öngörmek açısından stratejik bir değer taşıyor. Üretken yapay zekadan akıllı stadyum çözümlerine kadar pek çok başlıkta liglerin ve yayıncıların hangi yöne evrileceğini yerinde görmek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Futbol Ligi (DFL) Yönetim Kurulu Üyesi Ansgar Schwenken ise bu etkinliği iki yılda bir düzenlediklerini ve uluslararası alanda önemli katılımcıları misafir ettiklerini belirtti.

Schwenken, "Bu etkinlik, özellikle yayıncılık ve hakemlik alanlarında çığır açan spor teknolojilerini sergilemek üzere tasarlanmıştır. Burada yeniliklerin yanı sıra 'Maç analizi alanında futbolu bu kadar özel kılan nedir ve futbolu geliştirmek için doğru verileri doğru yere nasıl ulaştırıyoruz?' gibi soruların yanıtlarını arıyoruz." şeklinde konuştu.

Yarın sona erecek etkinlik çerçevesinde Düsseldorf ve Leverkusen gibi kulüplerin 19 yaş altı futbol takımları maç yaptı.

Kaynak: AA

Kulüpler Birliği Vakfı, Uluslararası, Etkinlikler, Bundesliga, Teknoloji, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
