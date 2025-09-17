Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili
17.09.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesindeki İsmail Ogan Stadyumu'nun tadilatı, henüz bilinmeyen bir nedenle durduruldu. Tadilat, Serik Spor'un 1. Lig'e yükselmesi sonrası TFF kriterlerine uygun hale getirilmesi amacıyla başlatılmıştı. Ancak, yaklaşık 20 gün önce durdurulan çalışmalar taraftarların tepkisine neden oldu.

Antalya'nın Serik ilçesindeki İsmail Ogan Stadyumu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kriterlerine uygun hale getirilmesi amacıyla başlatılan tadilat çalışması durduruldu.

TADİLAT 20 GÜN ÖNCE DURDU

Serik Spor'un bu sezon 1'inci Lig'e yükselmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen kriterlere uygun hale getirilmek üzere tadilat başlatılan İsmail Ogan Stadyumu'nda çalışmalar henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 20 gün önce durduruldu. Serik Belediyesi'ne ait stadyum, tadilatın kulüp tarafından yapılması şartıyla sezon başında imzalanan protokol kapsamında 10 yıllığına Serik Spor Futbol A.Ş.'ye kiralanmıştı. Kulüp tarafından da 15 Ağustos'ta tadilat çalışmasına başlanmıştı.

Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

TARAFTARLAR TEPKİLİ

TFF'nin belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda tribünlerde, tribün altlarında, tribün çatısı, elektrik altyapısı, saha zemininde bir kısım çalışmalar yapıldı. Yenileme projesi kapsamında yapılması gereken yenilikler ve saha zemininin bir an evvel bitirilip Serik Spor'un müsabakalarını artık kendi sahasında oynaması beklenirken, tadilat çalışmasının durdurulması taraftarların tepkisine neden oldu. Stadyumdaki çalışmaların bitmemesi üzerine Serik Spor, ligin 6'ncı haftasında Bandırma Spor'u konuk edeceği karşılaşmayı Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Aktepe Stadyumu'nda oynayacak.

Kaynak: DHA

Futbol, serik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami hocasından kendisini tedavi eden fizyoterapiste: Namazını kıldın evine git Cami hocasından kendisini tedavi eden fizyoterapiste: Namazını kıldın evine git
’Bugüne kadar tahammül ettim’ diyen Gürsel Tekin, ateş püskürdü 'Bugüne kadar tahammül ettim' diyen Gürsel Tekin, ateş püskürdü
İsrail kara harekatı başlattığı Gazze’de 100’den fazla kişiyi öldürdü İsrail kara harekatı başlattığı Gazze'de 100'den fazla kişiyi öldürdü
Silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Akdeniz: Zemzem suyu ikram ederken vuruldum Silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Akdeniz: Zemzem suyu ikram ederken vuruldum
İsrail patlayıcı yüklü tırları Gazze’ye soktu, kentten göç edenlerin sayısı gitgide artıyor İsrail patlayıcı yüklü tırları Gazze'ye soktu, kentten göç edenlerin sayısı gitgide artıyor
İsrail, Gazze’yi işgal harekatından yeni görüntüleri yayınladı İsrail, Gazze'yi işgal harekatından yeni görüntüleri yayınladı

17:23
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası
Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
16:49
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
16:43
Ali Koç’un Ahmet Metin Genç’e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda
Ali Koç'un Ahmet Metin Genç'e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda
16:41
Trump ölümden döndü Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu
Trump ölümden döndü! Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu
16:32
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
15:57
Ailesini öldürmekle suçlanan doktor babayla ilgili yeni detay Eşinin telefonundan çıktı
Ailesini öldürmekle suçlanan doktor babayla ilgili yeni detay! Eşinin telefonundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2025 17:42:03. #7.11#
SON DAKİKA: Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.