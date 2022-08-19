Gençlerbirliği: 1-2 - Son Dakika
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Gençlerbirliği: 1-2

19.08.2022 23:20
Gençlerbirliği: 1-2

STAT: AtatürkHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Suat Güz (xx), Ferdi Karadoruk (xx)BOLUSPOR: Çağlar (xx) - Hakan (xx), Gökhan (xx), Batuhan (xx) (Dk. 46 Yameogo xx), Bülent (xx), Burak (xx) (Dk. 46 Tugay xx), Landel (xx) (Dk. 78 Arda Köksal xx), Ngandu (x), Gökhan Karadeniz (xxx) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Suat Güz (xx), Ferdi Karadoruk (xx)BOLUSPOR: Çağlar (xx) - Hakan (xx), Gökhan (xx), Batuhan (xx) (Dk. 46 Yameogo xx), Bülent (xx), Burak (xx) (Dk. 46 Tugay xx), Landel (xx) (Dk. 78 Arda Köksal xx), Ngandu (x), Gökhan Karadeniz (xxx) (Dk. 89 Ozan), Melih (xx) (Dk. 46 Bregu xx), Balde (xx)GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd (xxx) - Metehan (xxx), Gökhan Gül (xxx), Mert (xxx), Muhammed (xx), Grecghykin (xxx), Barış (xxx), Aksel (xxx) (Dk. 85 Sami xx), Serdarcan (xxx), Musa (xxx), İlker (xx) (Dk. 62 Ahmet Arda xx)GOLLER: Dk. 90+2 Balde (Boluspor), Dk. 10 İlker, Dk. 60 Musa (Gençlerbirliği)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 28 Ngandu (Boluspor), Dk. 81 Gökhan Gül (Gençlerbirliği) SARI KARTLAR: Mert, Musa, Serdarcan (Gençlerbirliği)Spor Toto 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Boluspor, kendi sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.10'uncu dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde topla buluşan İlker'in şutunda top fileleri havalandırdı: 0-1.28'inci dakikada rakibine dirsek atan Bolusporlu Ngandu kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.53'üncü dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, savunmanın arkasına atılan topta Barış kaleci ile karşı karşıya kaldı. Barış'ın aşırtma vuruşunda top üst direkten geri döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.60'ncı dakikada Gençlerbirliği atağında Aksel'in pasında topu önüne alan Musa'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.67'nci dakikada savunmanın hatası sonrası kendisine atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan  Balde'nin şutunu kaleci kornere çeldi.81'inci dakikada Bolusporlu Tugay'a sert müdahalede bulunan Gökhan Gül ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.90+2'nci dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde Balde'nin şutunda top fileleri havalandırdı: 1-2.Karşılaşma deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Gençlerbirliği: 2 Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Gençlerbirliği: 2 Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Gökhan Karadeniz, Gençlerbirliği, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği: 1-2 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Gençlerbirliği: 1-2 - Son Dakika
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