Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

27.08.2022 23:50
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Furkan Aksuoğlu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer DemirBoluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kacar, Gökhan Karadeniz (Dk. 86 Gökhan Alsan), Naby Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, İbrahima Balde (Dk. 86 Ozan Papaker), Furkan Demir (Dk.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kacar, Gökhan Karadeniz (Dk. 86 Gökhan Alsan), Naby Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, İbrahima Balde (Dk. 86 Ozan Papaker), Furkan Demir (Dk. 63 Burak Asan), Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 72 Bregu)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Muzaffer Kocaer (Dk. 66 Metehan Yılmaz), Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli (Dk. 81 Bertuğ Bayar), Ali Dere (Dk. 81 Yusuf Esendemir), Safa Kınalı (Dk. 81 Emircan Gürlük), Rıdvan Koçak, Kürşad Sürmeli (Dk. 58 Şeref Özcan), Erdi Dikmen

Goller: Dk. 36 Hakan Bilgiç (Boluspor), Dk. 85 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan) (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 74 Gökhan Karadeniz (Boluspor), Dk. 83 Rıdvan Koçak, Dk. 89 Muzaffer Kocaer (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.

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MKE Ankaragücü: 4-1 MKE Ankaragücü: 4-1 Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Gökhan Karadeniz, Gökhan Alsan, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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