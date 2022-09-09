Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

09.09.2022 22:06
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Oğuzhan Aksu, Kemal Elmas, Mehmet AkıncıkBoluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 90 Posmac), Gökhan Alsan (Dk. 77 Eray Ataseven), Furkan Demir (Dk. 61 Arda Köksal), Burak Asan, Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 90 Posmac), Gökhan Alsan (Dk. 77 Eray Ataseven), Furkan Demir (Dk. 61 Arda Köksal), Burak Asan, Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 77 Bregu)

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Gottwalt, Mesut Emre Kesik, Yasin Öztekin, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Hasic), İsmail Köybaşı, Arslanagic (Dk. 45 Mihojevic), Mamah (Dk. 89 Atanga), Yalçın Kayan (Dk. 67 Palmer), Tijanic (Dk. 89 Emre Çolak)

Gol: Dk. 86 Landel (Penaltıdan) (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Burak Asan (Boluspor), Dk. 26 İsmail Köybaşı, Dk. 28 Mamah, Dk. 63 Mesut Emre Kesik (Göztepe)

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yendi.

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Göztepe, Boluspor maçına hazır Göztepe, Boluspor maçına hazır
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Gökhan Alsan, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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