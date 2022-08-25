Başakşehir, Konferans Ligi'nde gruplara kaldı

STAT: Bosuil
HAKEMLER: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert SteinacherROYAL ANTWERP: Butez - de Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete (Dk. 82 Fischer), Miyoshi (Dk. 60 Valencia Bajana), Nainggolan (Dk. 82 Vermeeren), Yussuf, Ekkelenkamp (Dk. 82 Scott), Frey (Dk. 60 Janssen)BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 69 Lima), Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 87 Mesut Özil), Berkay Özcan(Dk. 69 Aleksic), Serdar Gürler (Dk. 76 Szysz), Mounir (Dk. 87 Ahmed Touba), OkakaGOLLER: Dk. 56 (P) Frey (Royal Antwerp) - Dk. 8 Berkay, Dk. 58 Okaka, Dk. 83 Aleksic (Başakşehir)
SARI KARTLAR: Alderweireld, Verstraete (Royal Antwerp) - Mahmut Tekdemir, Volkan Babacan, Okaka, Biglia, Erdinç Sözer (Teknik Sorumlu), Deniz Türüç, Aleksic (Başakşehir)
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda 1-1'lik beraberliğin rövanşında deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1 mağlup eden İstanbul Başakşehir, gruplara kalma başarısı gösterdi. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 8'inci dakikada Berkay Özcan, 58'inci dakikada Okaka ve 83'üncü dakikada Aleksic kaydetti. Antwerp'in karşılaşmadaki tek golü 56'ncı dakikada penaltıdan Frey'den geldi.
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