Sivasspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

25.08.2022 22:10
Sivasspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan MihajlovicDEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal- Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Yatabare (Dk.74 Njie), Keita, Ulvestad, Charisis (Dk.69 Hakan), Gradel, James (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal- Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Yatabare (Dk.74 Njie), Keita, Ulvestad, Charisis (Dk.69 Hakan), Gradel, James (Dk.80 Angielski)MALMÖ: Diawara - Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisand, Berget, Zeidan (Dk. 82 Larsson), Erdal, Christansen, Bermancevic (Dk.89 Ceesay), ThelinGOLLER: Dk. 76 Bermancevic, Dk.90 Thelin (Malmö)SARI KARTLAR: Keita, Erdoğan, James, Gradel (Demir Grup Sivasspor) - Erdal, Bermancevic, Beijmo (Malmö)

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda 3-1 yenildiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö takımıyla karşı karşıya geldi. Sahasında rakibine 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteremedi. Sivasspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

2'nci dakikada sağdan Yatabare'nin pasıyla hareketlenen Erdoğan, içeriye doğru kat edip rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sol ayağı ile kaleyi yokladı, top üstten auta gitti. 19'uncu dakikada sağdan Erdal'ın ortasında arka direkte boş durumda kalan Thelin'in kafa vuruşunda Ali Şaşal köşeye giden topu iki hamlede kontrol etti.43'üncü dakikada sağdan Gradel'in pasında ceza alanında Ulvestad dönerek yerden vuruşunu yaptı, zayıf giden topu kaleci kontrol etti. 58'inci dakikada soldan Uğur ortaladı, James'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 69'uncu dakikada sağ kanattan Gradel'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanına inen topa arka direkte Yatabare kafa vuruşunu yaptı, top yandan az farkla auta gitti. 76'ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Erdal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Bermancevic'in vuruşunda kaleci Ali Şaşal'dan seken top ağlara gitti: 0-1.88'inci dakikada Hakan'ın uzun pasında Njie kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Diawara topu çelmeyi başardı. 90'ıncı dakikada Malmö bir gol daha buldu. Goutas'ın hatalı pası sonrası orta sahada topla buluşan Larsson pasını bekletmeden Thelin'e verdi. Thelin'in ceza sahasına girerken yaptığı yerden vuruşta top ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşma konuk ekip Malmö'nün 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Sivas
YORUMLAR
500
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 2 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 2 (Maç sonucu) Maça gelen taraftara Türk bayrağı dağıtıldı Maça gelen taraftara Türk bayrağı dağıtıldı
Kaynak: DHA

Sivasspor, Malmö, Milan, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:40 FOX TV'de İsmail Küçükkaya'dan boşalan koltuğa İlker Karagöz oturdu
21:23 Galatasaray'dan bomba transfer! Aslan, Icardi'yi renklerine bağlamaya çok yakın
20:57 Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları taraftarı mest etti
20:46 Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı!
20:37 Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi
20:06 Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
19:26 Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti
19:07 İYİ Parti lideri Akşener, Atatürk'ün annesine hakaret eden kişiyi hatırlatarak konuştu: Şerefsizi sarayda ağırladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 22:10:39. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement