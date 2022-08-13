Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

13.08.2022 23:55
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Mert Güzenge, Ceyhun Sesigüzel, Erdem BayıkAdana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues, Ndiaye (Dk. 78 Stambouli), Gökhan İnler (Dk. 85 Semih Güler), Akintola (Dk. 78 Yusuf Sarı), Belhanda (Dk. 78 Bjarnason), Onyekuru, Assombalonga (Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mert Güzenge, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues, Ndiaye (Dk. 78 Stambouli), Gökhan İnler (Dk. 85 Semih Güler), Akintola (Dk. 78 Yusuf Sarı), Belhanda (Dk. 78 Bjarnason), Onyekuru, Assombalonga (Dk. 64 Balotelli)

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Robin Yalçın (Dk. 45 Cofie), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 71 Angielski), Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 71. N'Jie), Gradel (Dk. 86 Uğur Çiftçi), Yatabare (Dk. 46 James)

Gol: Dk. 41 Belhanda, Dk. 51 Onyekuru, Dk. 70 Akintola (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Dk. 42 Yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu (Demir Grup Sivasspor), Dk. 57 Rakitskyi, Dk. 72 Belhanda (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasındaki Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor maçını ev sahibi takım 3-0 kazandı.

48. dakikada Akintola'nın sağ kanattan ortasında kale sahası içinde kafa vuruşu yapamayan Assombalonga'yı geçen top dışarı çıktı.

51. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Akintola'nın sağ kanattan ortasında kale sahası arka köşesinde iyi yükselen Onyekuru'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

63. dakikada Ulvestad'ın pasında ceza sahası içinde topu, topuğuyla önüne alıp kaleci ile karşı karşıya kalan James'in aşırtma vuruşunda top dışarı çıktı.

70. dakikada Adana Demirspor 3'üncü gole ulaştı. Onyekuru'nun sol kanattan yerden pasıyla ceza sahasına giren Baloteli'nin şutunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'ın yatarak müdahale ettiği topu, arka direkte önünde bulan Akintola ağlara gönderdi: 3-0

87. dakikada Balotelli'nin ceza sahasına girdiği anda vuruşunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım topa hakim oldu.

90+3. dakikada kale sahası içinde topla buluşan James'in vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor maçtan 3-0 galip ayrıldı.

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Ceyhun Sesigüzel, Gökhan İnler, Semih Güler, Ertaç Özbir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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