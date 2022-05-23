Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı - Son Dakika
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Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı

23.05.2022 17:45

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yapacağı karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı. Stefan Kuntz sürpriz tercihlere imza atarak Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ve Umut Bozok'a ilk kez milli formayı giyme şansı verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın, Haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı. Listede ilk kez milli formayı giyecek birçok futbolcu yer aldı.

FERDİ KADIOĞLU VE UMUT BOZOK KADRODA

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosunda Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ve Umut Bozok ilk kez yer aldı. Miller, haziran ayındaki maçlarda; Faroe Adaları, Lüksemburg ve Litvanya ile karşılaşacak.

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Son Dakika Spor Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı - Son Dakika


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