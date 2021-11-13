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Stefan Kuntz: "Hangi takım olursa olsun onları zorlayacağız" - Son Dakika

Stefan Kuntz: "Hangi takım olursa olsun onları zorlayacağız"

13.11.2021 22:56

- Stefan Kuntz: "Hangi takım olursa olsun onları zorlayacağız" A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz: "Sonuçtan memnunum ama yolun başındayız" A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, rakipleri kim olursa olsun onları zorlayacaklarını söylerken Cebelitarık karşısında alınan...

- Stefan Kuntz: "Hangi takım olursa olsun onları zorlayacağız"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz:

"Sonuçtan memnunum ama yolun başındayız"

İSTANBUL - A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, rakipleri kim olursa olsun onları zorlayacaklarını söylerken Cebelitarık karşısında alınan skordan memnun olduğunu ama daha yolun başında olduklarını ifade etti.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Bugün doğru oyuncuları seçmekte epey zorlandığını ifade ederek, "Hepsi çok iyi bir hafta geçirdi. Burada vermiş olduğumuz karar şu oldu. Hangi takım olursa olsun kapı aralandığında orada olacaktık. Takımım inanılmaz bir tutkuyla oynadı bugün. Taraftara ilk kıvılcımı biz sıçrattırmak istiyorduk, hep beraber bu sonucu elde edebilmek için. Diğer maçlardan çıkan sonuçlar bizim Karadağ maçında herhangi bir fark üretmeyecek. Yine kazanmak zorundayız. Takım içerisindeki değişiklikler olacak ve düzenimizi korumamız gerekiyor" dedi.

"Hangi takım olursa olsun onları zorlayacağız"

Maç içerisindeki skora değinen Kuntz, "Bugün mümkün olduğu kadar çok sayıda gol atarsak yaptığımız işin anlamı olacaktı. Bunu gösterdiler. Yolun sonu değil bu, biz devam edeceğiz. Hangi takım olursa olsun onları zorlayacağız. Kararımız buydu futbolcularla ve bunu dışa vurdular. Takımımın mentalitesini görmüş oldum, böylece çok memnun kaldım" ifadelerini kullandı.

"Yusuf Yazıcı çaba gösterirse onu kabul ederiz"

Yusuf Yazıcı'nın kadroda olmamasıyla ilgili soruya değinen Alman Teknik Adam, "Bu noktadaki genel oyuncu seçim kriterlerimize çeşitli seçimler etki ediyor. Bir tarafta kendi kulüplerinde kaç dakika, hangi mevkide oynadığına, hangi oyuncuyla hangi taktikle oynuyor onlara bakıyoruz. Yusuf, Mart ayında bize yardımcı olmak istiyorsa o zaman kulübünde oynaması önemli. Bu yüzdende bu vakti kullanıp Lille'de daha çok oynamaya çaba gösterirse onu öyle bir durumda kabul ederiz" şeklinde konuştu.

"Hızlı bir şekilde toparlanmaya çalışacağız"

Takımın mevcut durumuna değinen Kuntz, "Önümüzdeki günlerde mümkün olduğunca hızlı bir şekilde toparlanmaya çalışacağız ki tüm kadromuz eksiksiz olarak bir sonraki maça hazır olsun. Yarın duruma bakmamız gereken Abdülkadir, Cengiz ve Ozan'a da bakacağız. Tolga'yı da sonradan dahil ettik. Yusuf Sarı da bize eşlik edecek. Onlar bize eşlik edecek ki Karadağ'a giderken kadromuz sağlam olsun" dedi.

"Sonuçtan memnunum ama yolun başındayız"

Türkçe konuştuğu kelimelerle ilgili soruya cevap veren Stefan Kuntz, "Ben seninle konuşmak istiyorum yemekten sonra.' En azından oyunculara bunu söyleyebiliyorum. Türkçe söylemeyi başardım bunları. Şuana kadar 4 Türkçe dersi alabildim. Eskiden oyunculuk zamanımda çok iyi bir öğrenci değildim. Aslında takımda olan değişikliklerin olup olmadığını siz daha iyi değerlendirirsiniz. Siz daha iyi tanıyorsunuz. Bu soruyu sizin cevaplandırmanız daha uygun olacaktır. Takıma baktığımda ekip ruhu oluşuyor takım birbirine yaklaşıyor. Elbette basit hatalar yapıyoruz. Başka maçlarda bize daha büyük ceza kesilecektir. Çok tutkulu oynuyoruz. Her gün çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Sonuçtan memnunum ama yolumuzun daha başındayız. Bu maçı analiz edeceğiz yarın ve elimdeki oyunculara bakacağım. Oyuncuların tepkilerini göreceğiz. Sonra birlikte maç planımızı yapacağız. Bazı planlarda değişiklikler yaptık. Bazı oyuncuları erken çıkardık, bazılarını dahil etmedik. Karadağ maçında bazı değişiklikler yapma imkanımız olacak. Orada kazanmak için seçeceğimiz kadroyu tespit edeceğiz" diye konuştu.

Stefan Kuntz: Hangi takım olursa olsun onları zorlayacağız
Stefan Kuntz: Hangi takım olursa olsun onları zorlayacağız
Stefan Kuntz: Hangi takım olursa olsun onları zorlayacağız
Stefan Kuntz: Hangi takım olursa olsun onları zorlayacağız

Milli Takım Teknik Direktörü, Stefan Kuntz, Cebelitarık, Karadağ, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Stefan Kuntz: 'Hangi takım olursa olsun onları zorlayacağız' - Son Dakika Spor


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