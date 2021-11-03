STK'lardan Musa Aydın'a destek

Tarih, turizm ve tarım şehri İznik'te bir araya gelen sivil toplum örgütleri, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ı seçimlerde desteklediklerini açıkladı.

Hafta sonu yapılacak olan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı için aday olan mevcut başkan Musa Aydın'a destek toplantısına İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede, Esnaf Odası Başkanı Kadir Akçaalan, Şoförler Odası ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Uslu, Ziraat Odası Başkanı Vahit Mutlu, Bursa Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Özkan Uğur ve Zeytin Kooperatifi Başkanı Ali Bulut katıldı. Ticaret Odasında yapılan toplantıda grup adına Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede konuştu. Dede, "Bu hafta yapılacak olan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlık seçimleri ile ilgili hemşehrimiz Musa Aydın'ı destekliyoruz. Türkiye'nin en başarılı federasyon başkanı olan Musa Aydın, dünyada da güreşi sevdiren isimlerden biri olmuştur" dedi. - BURSA