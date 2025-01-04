Stoilov: Gençlerimizle Gelişmeye Devam

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, karşılaşmada kendi futbol tarzlarını sahaya yansıttıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Stanimir Stoilov, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güzel bir maç olduğuna değinen Stoilov, "İki takım da sert oynadı. İki takım da oynamaya çalıştı. Biz, maalesef yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Galatasaray, ilk yarıda daha iyi oynadı. Biz de ikinci yarıda iyi oynadık. Kendi futbol tarzımızı sahaya yansıtmak, bizim için önemliydi. Bunu yaptığımız için de mutluyum. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Genç bir takımız. Her antrenmanda gelişmek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Benim işim oyuncularımın her geçen gün daha iyi olmasını sağlamak"

Kulüp olarak stratejilerinin genç ve iyi oyuncu bulmak olduğuna değinen Bulgar teknik adam, "Genç oyuncularla çalışıp, onların daha iyi hale gelmesini istiyoruz. Maç öncesi öndeki oyuncularımızda bazı sıkıntılar vardı. Hücum oyuncularından bir tek Romulo hazırdı. Juan, sadece birkaç antrenmana çıktı. Matsuki'nin de asıl pozisyonu santrfor değil. Bu bizim planlarımızı etkiledi. Kulüp olarak genç ve aç oyuncular bulmak istiyoruz. Onları geliştirmek ve onları iyi birer insan yapmak istiyoruz. Bazen genç oyuncular öz güvenini kaybedebilir. Genç oyuncularımız, çok istekli. Benim işim oyuncularımın her geçen gün daha iyi olmasını sağlamak. Her antrenman daha iyi olmaları için çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Hakemler hakkında konuşmak istemediğini belirten Stoilov, "Takımda çözmem gereken yeterince sorun var. Başkanlar ve kulüpler de hakemlerle ilgili konuşmamalı. Hakemlerin gelişmesi için sağlıklı ortam sağlanmalı. Hakemler de sürekli kendilerini geliştirmeli. Türk futbolunda insanlar sahaya odaklanmalı. Hakemler de kendilerini geliştirmeli." değerlendirmesinde bulundu.