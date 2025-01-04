Stoilov: Gençlerimizle Gelişmeye Devam - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Stoilov: Gençlerimizle Gelişmeye Devam

Göztepe'nin teknik direktörü Stoilov, Galatasaray mağlubiyetine rağmen futbol tarzlarından memnun.

04.01.2025 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, karşılaşmada kendi futbol tarzlarını sahaya yansıttıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Stanimir Stoilov, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güzel bir maç olduğuna değinen Stoilov, "İki takım da sert oynadı. İki takım da oynamaya çalıştı. Biz, maalesef yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Galatasaray, ilk yarıda daha iyi oynadı. Biz de ikinci yarıda iyi oynadık. Kendi futbol tarzımızı sahaya yansıtmak, bizim için önemliydi. Bunu yaptığımız için de mutluyum. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Genç bir takımız. Her antrenmanda gelişmek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Benim işim oyuncularımın her geçen gün daha iyi olmasını sağlamak"

Kulüp olarak stratejilerinin genç ve iyi oyuncu bulmak olduğuna değinen Bulgar teknik adam, "Genç oyuncularla çalışıp, onların daha iyi hale gelmesini istiyoruz. Maç öncesi öndeki oyuncularımızda bazı sıkıntılar vardı. Hücum oyuncularından bir tek Romulo hazırdı. Juan, sadece birkaç antrenmana çıktı. Matsuki'nin de asıl pozisyonu santrfor değil. Bu bizim planlarımızı etkiledi. Kulüp olarak genç ve aç oyuncular bulmak istiyoruz. Onları geliştirmek ve onları iyi birer insan yapmak istiyoruz. Bazen genç oyuncular öz güvenini kaybedebilir. Genç oyuncularımız, çok istekli. Benim işim oyuncularımın her geçen gün daha iyi olmasını sağlamak. Her antrenman daha iyi olmaları için çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Hakemler hakkında konuşmak istemediğini belirten Stoilov, "Takımda çözmem gereken yeterince sorun var. Başkanlar ve kulüpler de hakemlerle ilgili konuşmamalı. Hakemlerin gelişmesi için sağlıklı ortam sağlanmalı. Hakemler de sürekli kendilerini geliştirmeli. Türk futbolunda insanlar sahaya odaklanmalı. Hakemler de kendilerini geliştirmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Galatasaray, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stoilov: Gençlerimizle Gelişmeye Devam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:50 Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
22:50 Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB’ye giremeyecek Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek
21:58 AKM’de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
21:36 Suriye’de Colani’nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
19:57 DEM Parti heyeti, İmralı’dan önce sürpriz bir isimle görüşecek DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
09:16 Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti
09:02 Mohamed Salah Liverpool’dan ayrılıyor Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
08:05 Alanyaspor’a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
07:50 ASELSAN ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 23:56:49. #1.12#
SON DAKİKA: Stoilov: Gençlerimizle Gelişmeye Devam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.