Sude Boy, Bilek Güreşinde Hedefe Kilitlendi - Son Dakika
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Spor

Sude Boy, Bilek Güreşinde Hedefe Kilitlendi

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Kayserili Sude Boy, cinsiyet ayrımına karşı çıkarak bilek güreşinde Türkiye 3.'sü oldu.

14.09.2024 14:14
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- 'Bu spor kız için değil' diyenlere aldırmadı, ilk hedefi Türkiye şampiyonluğu

Kayserili bilek güreşi sporcusu Sude Boy, hedeflerine ulaşmak için antrenmanlarını sürdürüyor

KAYSERİ - Kayseri'de yaşayan Sude Boy, lisedeyken arkadaşlarından görerek ilgi görmeye başladığı ve ailesinin 'Bu spor kız için deği' demesine aldırmadan başladığı bilek güreşinde Türkiye 3.'sü olmasının ardından hedeflerini gerçekleştirmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

Kayseri'de yaşayan 19 yaşındaki Sude Boy, lisede arkadaşlarının sırada oynadığı bilek güreşini görerek spora ilgi duymaya başladı. Ailesinin 'Bu spor kız için değil' demesine aldırış etmeyen Boy, bilek güreşine sarılarak kendini geliştirdi. Kayseri Valiliği öncülüğünde başlatılan ErVa Spor Kulübü'nde kendini geliştiren Sude, Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu. Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluğu isteyen Sude Boy, bu hayallerini gerçekleştirmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

Lise öğretiminin ilk senesinde bilek güreşiyle tanıştığını aktaran Sude Boy, "Beden eğitimi dersindeydik ve dikkatimi çekti. Arkadaşlarım bir masanın üzerinde bilek güreşi yapıyorlardı, orada gördüm. O şekilde spora başladım. 3 yıldır da devam ediyorum. Antrenmanlarımız aktif bir şekilde sürüyor. Türkiye şampiyonası hazırlığındayız ve yoğun antrenman yapıyoruz. Şuan hem kulüpte hem de spor salonunda çalışıyorum. İlde, bölgede ve Türkiye'de derecelerim var. Son yarıştığım Türkiye şampiyonasında U-23 bayanlar 70 kiloda Türkiye 3.'sü oldum. Bundan sonraki hedeflerim arasında da ilk önce Türkiye şampiyonluğu, daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu istiyorum. Ailem ilk başta karşı çıktı 'kız için olan bir spor değil' dediler. Ağırlık sporu olduğunu ve çok emek vermem gerektiğini söylediler. Tamamen güce dayalı bir spor olduğu için kızlara uygun bulunmadığını ve yapılamayacağını düşündüler. O yüzden ilk başta karşı çıkıldı. Daha sonra dereceler elde ettikçe ve çabamı gördükleri zaman destek olmaya başladılar. Özellikle bayanlara tavsiye edebileceğim bir spor. Kesinlikle erkeklerin yapabileceği bir spor olarak algı oluşturulmasın. Bayan-erkek ayrımı olmayan bir spor. Her yaşın, her kategorinin yapabileceği bir spor. Bayanlarında teşvik edilmesi gereken bir spor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Sude son derece azimli, başarılı bir öğrencimiz"

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bilek Güreşi Antrenörü Davut Gökdoğan, Sude'nin başarılarının artarak devam edeceğini söyleyerek, "Çocuklarımıza öncelikle jimnastik altyapı çalışması yaptırarak spora başlatıyoruz. Devamında da yeteneklerine göre bilek güreşine yönlendirerek başarılı sporcular olmaları yönünde çalışmalar yapıyoruz. Bilek güreşini çalışmalarını kendi okulumda yapıyorum. Dışarıdan talep geldiğinde de bunları geri çevirmiyoruz. Kapsamlı bir antrenman yaptığımız için bize müracaat edildiğinde yardımcı oluyorum. Bu anlamda Sude de okul sporlarında bizimle çalışma fırsatı buldu. Bizimle çalışmak istediğini söyleyince severek kabul ettik. Sude ile bu şekilde tanıştık. Sude son derece azimli, başarılı bir öğrencimiz. Dolayısıyla uzun yıllar bizimle çalışmalarına devam etti. İnşallah bundan sonrada başarıları artarak devam edecek. Devamında da alt yapıdaki sporcularımıza ablalık, antrenörlük yapmaya da devam edecek. Bundan sonrada bir çok Sudeler yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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