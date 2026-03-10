Çamelili sporcu Denizli şampiyonu oldu

Çameli Arıkaya Ortaokulu öğrencisi Sultan Akyol, Okul Sporları Atletizm İl Şampiyonası'nda 800 metre yarışında birinci olarak Denizli şampiyonu oldu.

3-4 Mart 2026 tarihlerinde Denizli Albayrak Atletizm Sahası'nda düzenlenen Okul Sporları Atletizm İl Şampiyonası'nda Çameli Arıkaya Ortaokulu öğrencisi Sultan Akyol büyük bir başarıya imza attı. 800 metre yarışında rakiplerini geride bırakan Sultan Akyol, Denizli İl Birincisi olarak hem okulunu hem de Çameli ilçesini gururlandırdı. Şampiyon sporcuya hediyesi Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan tarafından takdim edildi. Gerçekleştirilen ziyarette İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Metin Dağlı da yer aldı. Belediye Başkanı Cengiz Arslan, başarılı sporcuyu tebrik ederek Sultan Akyol'a eğitim ve spor hayatında başarılarının devamını diledi. - DENİZLİ