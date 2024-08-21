Sultan Sarıgül, Dünya Şampiyonası için kampa giriyor

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15-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Türkiye Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası'nda Ümit Kadınlar Kata dalında Türkiye Şampiyonu olan Sultan Sarıgül, şimdide İtalya'nın Venedik kentinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası için kampa giriyor.

15-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Türkiye Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası'nda Ümit Kadınlar Kata dalında Türkiye Şampiyonu olan Sultan Sarıgül, elde ettiği bu büyük başarıyla adından söz ettirdi. Afyonkarahisar'ı gururlandıran Sultan Sarıgül, Türkiye Şampiyonluğu'nun ardından şimdi gözünü uluslararası arenaya dikti. Sultan Sarıgül, 9-11 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Venedik kentinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Bu önemli organizasyon öncesinde, Dünya Şampiyonası için hazırlık kampı Kocaeli'nde düzenlenecek. Sarıgül, antrenörü Mehmet Güngel ile birlikte 22 Ağustos'ta bu kampa katılarak hazırlıklarını sürdürecek.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Sultan Sarıgül ve antrenörü Mehmet Güngel'i tebrik ederek, kendilerine başarılar diledi. Kasapoğlu, "Sultan Sarıgül'ün elde ettiği bu önemli başarı, Afyonkarahisar'ın sporcularının yeteneklerini bir kez daha kanıtlamıştır. Kendisinin İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Sporcularımıza ve antrenörlerimize bu süreçte destek olmaya devam edeceğiz. Başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR