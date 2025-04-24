Sultandağı\'nda Gençlik Kampı Heyecanı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Sultandağı Gençlik Kampı, Antalya, Kütahya, Eskişehir ve Karaman illerinden gelen 125 genci bir araya getirerek unutulmaz bir kamp deneyimi sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun da katılım sağladığı kampta, gençler hem eğlendi hem öğrendi.

Kamp programı boyunca gençler, çok çeşitli etkinliklerle dolu dolu zaman geçirdi. Bisiklet sürüşü, voleybol, satranç, halk oyunları, yüzme ve zipline gibi fiziksel aktivitelerin yanı sıra sosyal ve kültürel programlarla da desteklenen kamp süreci, gençlerin sosyal becerilerini geliştirmelerine, takım çalışmasına alışmalarına ve yeni dostluklar kurmalarına olanak tanıdı.

Kampta gençlerle bir araya gelen İl Müdürü Kasapoğlu, yaptığı değerlendirmede gençlerin enerjisinden ve etkinliklere olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR