Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, Etnospor Kültür Festivali\'ni ziyaret etti

SULTANGAZİ Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 7'nci Etnospor Kültür Festivali alanını ziyaret ederek Sultangazili güreşçilerin müsabakalarını izledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 7'nci Etnospor Kültür Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Etnospor Kültür Festivali'ne; Okçuluk, binicilik, kökbörü, mangala, mas güreşi ve geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra oba kültürünü yaşatan çadır yapıları, etnik müzikler, halk dansları, el sanatları atölyeleri ve yöresel mutfak stantlarıyla farklı coğrafyalardan birçok sporcu katıldı.

'SULTANGAZİ SPORUN ÖNCÜSÜ OLACAK'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da festival alanını ziyaret ederek Sultangazili sporcularla sohbet etti. Dursun; "Okçuluktan atlı sporlara, güreşten kültürel mirasımıza uzanan geniş yelpazesiyle; köklerimizden geleceğe uzanan değerlerimizi yaşatan bu büyük organizasyonda hem belediye standımız hem de sporcularımızla yerimizi aldık. Standımızı açarak belediyemizi ve yaptığımız çalışmalarımızı katılımcılara tanıttık. Sporcularımız da buradaki gösterileriyle bizlere büyük gurur yaşattı. Biz sporda çok güçlü ve emin adımlarla ilerleyen bir ilçeyiz. 23 branşta gençlerimize eğitimler veriyoruz. Geleneksel güreşte oldukça iddialıyız. Geleneksel güreşte bizleri temsil eden sporcularımızın da bir kez daha başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Alanı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazili minik pehlivanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.