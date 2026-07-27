Sultangazi, Türkiye Profesyonel Kick Boks Turnuvası’na ev sahipliği yaptı

Sultangazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Profesyonel Kick Boks Turnuvası, final müsabakalarının ardından sona erdi. Organizasyonda dereceye giren sporculara kupa ve şampiyonluk kemerleri takdim edildi.

Sultangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde 24-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Profesyonel Kick Boks Turnuvası, final müsabakalarıyla sona erdi. Federasyon tarafından belirlenen 115 profesyonel sporcunun mücadele ettiği organizasyonun final programına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve belediye başkan yardımcıları katıldı. Final müsabakalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve şampiyonluk kemerleri takdim edildi. Turnuvada 62,20 kiloda Mücahit Soytürk, 58,20 kiloda Muhammed Emin Özbek, 85,10 kiloda Ozan Alparslan, 50 kiloda Fatma Mermertaş, 54,40 kiloda Yiğithan Abut, 71 kilo üstü kadınlarda Medine Işık, 81,40 kiloda Seyithan Barut, 66,80 kiloda Güven Mert Yılmazer, 71 kiloda Aysun Keleş, 94,10 kiloda Bartu Çalışkan, 71,80 kiloda Oğuzhan Bucan, 59 kiloda Elif Tıraş, 68 kiloda Özge Üçtaş Aslancı, 88,60 kiloda Muhammet Karabulut, 75 kiloda Ziya Furkan Gündüz, 65 kiloda Ayşe Türkel, 52,70 kiloda Mustafa Kemal Coşkun, 55 kiloda Fidan Eser, 94,40 kiloda Salih Arslan, 62 kiloda Hülya Ece Uğraş, 69,10 kiloda Alparslan Balak ve 78,10 kiloda Doğukan Kocatürk kendi kategorilerinde birincilik elde etti.

"Hedefim milli takımda şampiyon olmak"

Erkekler 75 kilo kategorisinde şampiyon olan Ziya Furkan Gündüz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çok iyi maç yaptığımı düşünüyorum. Rakibim de zorlu bir rakipti ama üstesinden gelebildim. Amatörde 7 Türkiye şampiyonluğum var. Şimdi de Türkiye Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda şampiyon oldum. Sırayla hepsine gideceğim. Hedefim milli takıma girmek ve milli takımda şampiyon olmak."

"115 sporcumuzu seçerek turnuvaya aldık"

Düzenlenen turnuvanın temel amacının Türk gençliğine hizmet etmek olduğunu belirten Türkiye Kick Boks Federasyonu Profesyonel Şube Başkanı Erdin Aygün, "Sultangazi Belediyesinin destekleriyle Mehmetçik İlkokulu Spor Salonu'nda bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu turnuvanın amacı Türk gençliğine hizmet etmek, amatörde yetişen sporcuların profesyonel alanda kariyer kazanmalarını sağlamak ve yurt içi ile yurt dışındaki organizasyonlarda yer almalarına katkı sunmaktır. Sultangazi Belediyesine federasyonumuza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanımız Salim Kayıcı adına tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Turnuvaya seçilerek katılan 115 sporcumuz mücadele etti" diye konuştu.

"Sultangazi sporun önemli merkezlerinden biri"

Yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonda birbirinden çekişmeli müsabakaların oynandığını ifade eden Sultangazi Belediyesi Spor Şefi Ramazan Üngör, "Bugün Avrupa Spor Şehri Sultangazi'de Türkiye Kick Boks Federasyonu Profesyonel Şube Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Avrupa Parlamentosu tarafından 2026 yılında Avrupa Spor Şehri seçilen Sultangazi'de Belediye Başkanımız Avukat Abdurrahman Dursun'un öncülüğünde 24 branşta 13 bin 500 lisanslı sporcuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde 17 branşta uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Önümüzde Uluslararası Satranç Turnuvası, Drone Dünya Kupası ve Uluslararası Karakucak Güreşleri bulunuyor. 2026 yılı boyunca Sultangazi ve İstanbul halkını sporla buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.