Sultanlar Ligi 2024-2025 Sezonu Başladı

Spor

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun ilk haftası tamamlandı.

Bugün oynanan karşılaşmalar öncesinde sezonun açılış haftası olması sebebiyle müsabakalar öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından maçın hakemlerine ve takım kaptanlarına çiçek takdim edildi.

Sultanlar Ligi'nde ilk haftanın sonuçları şöyle:

Galatasaray Daikin - VakıfBank: 3-0

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Sarıyer Belediyesi: 3-2

Nilüfer Belediyesi Eker - Bahçelievler Belediyesi: 1-3

Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 3-0

Eczacıbaşı Dynavit - Aras Kargo: 3-0

Beşiktaş - Zeren Spor: 3-1

Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Medicana: 0-3