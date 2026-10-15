Sultanlar Ligi'nde Göztepe'nin Fenerbahçe deplasmanı yoğun yağış yüzünden ertelendi - Son Dakika
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Sultanlar Ligi'nde Göztepe'nin Fenerbahçe deplasmanı yoğun yağış yüzünden ertelendi

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Sultanlar Ligi'nde Göztepe'nin dün oynanması gereken Fenerbahçe maçı, İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kulüp, salon koşullarının sporcu sağlığı için risk oluşturabileceğini belirterek karşılaşmanın yeni tarihinin duyurulacağını açıkladı.

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe'nin dün TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanması gereken Fenerbahçe maçı İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oynanması planlanan Fenerbahçe - Göztepe karşılaşması, salon koşullarının sporcu sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın yeni tarihi netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi. İzmir ekibi ligde pazar günü Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Kaynak: DHA
FenerbahçeİstanbulSporSon Dakika

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