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Sumudica: Gaziantep'in Fenerbahçe'nin parasına ihtiyacı yok - Son Dakika
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Sumudica: Gaziantep'in Fenerbahçe'nin parasına ihtiyacı yok

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçının ardından, 'Bugün büyük bir maç çıkardık' dedi. Fenerbahçe taraftarlarına tribünlerde fazla yer ayrılmasına da tepki gösteren Sumudica'nın, 'Gaziantep'in Fenerbahçe'nin parasına ihtiyacı yok' diyerek basın toplantısından ayrılması ise dikkat çekti. Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Sumudica: Gaziantep\'in Fenerbahçe\'nin parasına ihtiyacı yok
14.01.2024 - 22:09,
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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçının ardından, "Bugün büyük bir maç çıkardık" dedi. Fenerbahçe taraftarlarına tribünlerde fazla yer ayrılmasına da tepki gösteren Sumudica'nın, "Gaziantep'in Fenerbahçe'nin parasına ihtiyacı yok" diyerek basın toplantısından ayrılması ise dikkat çekti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Gaziantep FK Teknik Direktör Marius Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyen Sumudica, "Bugün büyük bir maç çıkardık. Fenerbahçe ile aynı seviyede futbol oynadık. Tabii takım olarak son dakikaya kadar sonuç almaya inandık ve iki önemli pozisyona girdik. Oyuncularım son dakikaya kadar mücadele etti. Tebrik ediyorum onları. Taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Bugün takım ruhunu tekrar kazandık. Fenerbahçe ile kendimizi kıyaslayamayız ama oyuncularım onlar kadar iyi oynadı. Taktik olarak rakibi çok iyi kapattık. Maç sonucu benim için sürpriz oldu" dedi.

"Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kazanmış gibi sevindi"

Fenerbahçe'nin kendileri karşısında zorlandığını ve maç sonunda Avrupa kupası kazanmış kadar sevindiğini de ifade eden Rumen Teknik adam, "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kazanmış gibi sevindi. Bu onların bu maçtan korktuklarını gösteriyor. Çünkü sürekli farklı sonuçlarla galip geldikleri için Fenerbahçe'ye bugün acı çektirdik. Kolay kazanmadılar. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum ama takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı. 18 maçımız daha var. Ligde kalmak için daha fazla puan toplamamız lazım. Buraya gelirken takımın puanı yoktu, çok puan topladık, önümüzde çok takım vardı. Onları geçtik. Bundan sonra daha çok puan almamız lazım. Önümüzdeki Sivas ve Konya maçları bizim için çok çok önemli. O maçlarda puanlar almamız lazım. Fenerbahçe maçı bizim için bonus bir maçtı. Fenerbahçe'ye karşı önemli pozisyonlara girdik. Rakibimizin kadrosu çok güçlü bir kadro. Yedek kulübesinden gelen çok önemli oyuncular vardı. Üç sene önce Fenerbahçe'yi burada yenmiştik ancak o zamanki rakibimizle şu anki rakibimiz çok farklı. Bizim hedefimiz ligde kalmak. Buna yönelik transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Bir orta saha oyuncusu aldık. Birkaç transfer daha yapacağız. Ligi küme düşme hattının bir üstünde bitirsek bile benim için yeterli olur" açıklamasında bulundu.

"İsmail Kartal federasyona yazı göndersin bütün maçları sahalarında oynasın"

İsmail Kartal'ın zemin ile ilgili sözlerine sert tepki gösteren Rumen teknik adam, "İsmail hocanın futbol konuşması gerekiyor. Aynı zeminde biz de oynadık. İsmail Kartal isterse federasyona yazı göndersin bütün maçları onların sahasında oynayalım. Burada futbol konuşulması lazım. Sahamız böyle ama istiyorsa dilediği zeminde oynayabiliriz. Biz de Sivas'a gidip oynayacağız. Orada da zemin kötü olacak ve biz puan kaybedersek bu bizim için bahane mi olacak. Tüm teknik direktörlere saygı duyuyorum ama İsmail Kartal'ın bize ve zeminimize saygı duyması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'in Fenerbahçe'nin parasına ihtiyacı yok"

Fenerbahçe taraftarlarına tribünlerde fazla yer ayrılmasına da tepki gösteren Sumudica, "Gaziantep'in Fenerbahçe'nin parasına ihtiyacı yok" diyerek basın toplantısından ayrıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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