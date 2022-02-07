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Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü! - Son Dakika

Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!

07.02.2022 16:18

Yeni Malatyaspor'un yolları ayırdığı teknik direktör Marius Sumudica hakkında eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'tan gündemi sallayan bomba gibi bir iddia geldi. Oğuzhan Erdoğmuş, Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Spor Toto Süper Lig takımı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. 50 yaşındaki Rumen çalıştırıcının Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da yanında yer alan tercüman Oğuzhan Erdoğmuş'tan gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi.

Yer yerinden oynayacak! Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi

"İSPAT EDEBİLİRİM"

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Oğuzhan Erdoğmuş, "Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da görev aldığı dönem Malatya camiasına saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar da araya girmişti. Şimdi rahatça konuşabilirim. Marius Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim" ifadelerini kullandı.

Yer yerinden oynayacak! Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi

RİZE VE MALATYA'DA BAŞARISIZLIK

Mairus Sumudica Süper Lig'de sırasıyla Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.

Sumudica'nın performansı:

  • Kayserispor: 39 maç - 18 galibiyet - 9 beraberlik - 12 mağlubiyet
  • Gaziantep FK: 51 maç - 20 galibiyet - 19 beraberlik - 12 mağlubiyet
  • Çaykur Rizespor: 7 maç - 3 beraberlik - 4 mağlubiyet (Galibiyeti yok)
  • Yeni Malatyaspor: 16 maç - 3 galibiyet - 3 beraberlik - 10 mağlubiyet
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Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Kayserispor, Bomba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü! - Son Dakika
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