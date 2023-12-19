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Sumudica: Sezonun en iyi maçını oynadık ama 2 dakikada 2 gol yedik - Son Dakika
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Sumudica: Sezonun en iyi maçını oynadık ama 2 dakikada 2 gol yedik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımının sezonun en iyi maçını oynadığını ancak 2 dakikada 2 gol yediklerini söyledi.

Sumudica: Sezonun en iyi maçını oynadık ama 2 dakikada 2 gol yedik
19.12.2023 - 23:07,
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- Marius Sumudica: "Sezonun en iyi maçını oynadık ama 2 dakikada 2 gol yedik"

GAZİANTEP - Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-2 berabere biten Adana Demirspor maçının ardından, "Sezonun en iyi maçını oynadık ama 2 dakikada 2 gol yedik" dedi.

Trendyol Süper Ligi'nin 17. haftasında Gaziantep FK, Adana Demirspor'u konuk etti. Zorlu maç, karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere biterken Gaziantep FK puanını 16'ya, konuk ekip Adana Demirspor ise puanını 24'e yükseltti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik direktörü Marius Sumudica, "Bugün olanlardan dolayı oyuncularıma biraz kızgınım. Belki sezonun en iyi maçını oynadık. Tabi atabileceğimiz 5-6 tane pozisyona girdik. Son anlarda kaçırdığımız pozisyonu konuşmak istiyorum. Nasıl atamadık bende anlamadım. 2-0 öne geçtik. 1 dakikada 2 gol yemek mümkün değil. Teknik direktör olarak ne yapabilirim. Ofansif anlamda 2 tane de gol attık, 3 puan cebimizdeydi. 1 dakika da bunu kaybettik. Benim için sahada bugün 1 tane ekip vardı. İlk yarıda rakibe hiç fırsat vermedik ve 1 dakika içerisinde 2 gol yedik. Riascos'un pozisyonunda çok rahat gol atabilecektik. Bugün Gaziantep 2 puan kaybetti. Önümüzde 3 maç daha var. Tabi ben buraya geldiğimde tüm basına söz verdim. 20 puanı yakalayabilirsek 3 maçı da kazanabilirsek yeni gelen transferlerle daha iyi olacağını düşünüyorum. Şuanda kırmızı potanın, düşme potasının üstündeyiz. Bu maçı unutmamız gerekiyor. 3 gün sonra İstanbul'da Karagümrük maçımız var. O maça odaklanacağız artık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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