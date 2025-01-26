Sunucunun yaptığı daha da bomba: Burak Yılmaz'ın Dzeko'nun adını duyunca verdiği tepki olay oldu - Son Dakika
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Sunucunun yaptığı daha da bomba: Burak Yılmaz'ın Dzeko'nun adını duyunca verdiği tepki olay oldu

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Eski milli futbolcu ve teknik direktör Burak Yılmaz, katıldığı programda ''Kendinden daha iyi bir futbolcu duyana kadar sessiz kal'' akımına katıldı. Yılmaz'ın Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun adını duyunca sessizliğini bozması ve sunucunun bu duruma verdiği tepki dikkat çekti.

26.01.2025 16:22
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Eski milli futbolcu ve teknik direktör Burak Yılmaz, son dönemlerde yıldız sporculara yapılan "Kendinden daha iyi bir futbolcu duyana kadar sessiz kal" akımına katıldı. Burak Yılmaz'ın o anları viral oldu.

DZEKO'YU DUYUNCA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu "Olduğu gibi" programına katılan Burak Yılmaz, büyük bir içtenlikle soruları yanıtladı. 39 yaşındaki genç teknik adam, "Kendinden daha iyi bir futbolcu duyana kadar sessiz kal" akımında kendisine sayılan Süper Lig'in golcüleri arasından Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun adını duyunca sessiz kaldı ve tecrübeli forvetten övgüyle bahsetti.

SUNUCUNUN TEPKİSİ DAHA DA BOMBA

Programın sunucusu Ferit Ömeroğlu ise Burak Yılmaz'a "Sen Lille'i şampiyon yaptın ama Dzeko Fenerbahçe'yi yapamadı." diyerek karşılık verdi. Öte yandan daha sonraki isimleri de duymak isteyen Burak; Galatasaray'ın yıldızları Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Nihat Kahveci'nin de kendisinden daha iyi olduğunu söyledi. Bu anlar futbolseverler tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

Sunucunun yaptığı daha da bomba: Burak Yılmaz\'ın Dzeko\'nun adını duyunca verdiği tepki olay oldu

Victor Osimhen, Nihat Kahveci, Burak Yılmaz, Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Edin Dzeko, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sunucunun yaptığı daha da bomba: Burak Yılmaz'ın Dzeko'nun adını duyunca verdiği tepki olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Bırak Bu İşleri Burak Senin Ne Başarın Var 14 123 Yanıtla
    VillaUmut:
    Peki senin ne başarın var ? A milli takımda gizli forvet miydin yoksa :) 1 2
    Çelikk:
    yahh 0 0
  • ferhat eser:
    small club 5saray hahahaha :))) 2 16 Yanıtla
    Aynur Özdemir:
    Ferhat köyümde terat 0 2
  • Yalnız Kurt:
    dzeko kim burak kim. bu salak moderatör mü şimdi 8 1 Yanıtla
  • İlhan Güzel:
    iyi ki küsüp gitmedi aca küsmeyi bilir 1 4 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Yalamak serbest 1 2 Yanıtla
  • Tarık:
    vallahi sana sevgimi daha arttı helal olsun usta Adam 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sunucunun yaptığı daha da bomba: Burak Yılmaz'ın Dzeko'nun adını duyunca verdiği tepki olay oldu - Son Dakika
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