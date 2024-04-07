2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçı, 2. dakikada sona erdi. Fenerbahçe'nin U-19 takımıyla çıktığı maçta, Icardi'nin golüyle Sarı Kırmızılılar 1-0 öne geçti. Gol sonrası Fenerbahçe, sahadan çekildi.
Fenerbahçe takımının sahadan çekilmesinin ardından, Galatasaraylı futbolcular sahada kalmaya devam etti. Kısa süreli kutlamanın ardından sahadaki ekip ile Galatasaray'ın yedek futbolcuları kendi arasında maç yaptı.
Son Dakika › Spor › Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı - Son Dakika
Süper Kupa maçının yarıda kalmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ilk kez konuştu. Özbek, ''Dünyaya mahcup olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu futbolu insanlara sevdirmek. U19 takımından çocukları çıkarıyorsunuz bu çocuklara yazık değil mi?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Galatasaraylı taraftarlar, kentin birçok noktasında kutlama yaparak sevinçlerini gösterdi. Flamalarını sallayan ve halay çeken taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekildiği ve karşılaşmada Galatasaray adına tek golü atan yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Wanda Nara, "Futbol cesurlar içindir. Şampiyonlar. Tebrikler." paylaşımını yaptı.
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