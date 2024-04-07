Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı - Son Dakika
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Spor

Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı

Süper Kupa\'da Fenerbahçe\'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı

2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin U-19 takımının sahadan çekilmesiyle 2. dakikada sona erdi. Fenerbahçe'nin çekilmesinin ardından Galatasaraylı futbolcular sahada kalmaya devam etti ve kendi aralarında maç yaptılar.

07.04.2024 21:55  Güncelleme: 22:00
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2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçı, 2. dakikada sona erdi. Fenerbahçe'nin U-19 takımıyla çıktığı maçta, Icardi'nin golüyle Sarı Kırmızılılar 1-0 öne geçti. Gol sonrası Fenerbahçe, sahadan çekildi.

GALATASARAYLILAR KENDİ ARASINDA MAÇ YAPTI

Fenerbahçe takımının sahadan çekilmesinin ardından, Galatasaraylı futbolcular sahada kalmaya devam etti. Kısa süreli kutlamanın ardından sahadaki ekip ile Galatasaray'ın yedek futbolcuları kendi arasında maç yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Okan Aslan: Daha nice kupalara.. Şampiyon GALATASARAY !! 157 70 Yanıtla
  • Fehmi Kaya: İyi ki Galatasaray var 109 48 Yanıtla Ali Arslan: Gs beka sorunudur bakın tüm vatan hainleri bu kulüpten çıkıyor, inan Kıraç gs yi fransizlar kurdu diyor,yol yakınken bu camiadan ayrılın.yoksa çok pişmanlık duyacaksınız. 12 20
  • Yunus Uslu: 1 dakika 1 gol 1 kupa . Vasatsın biriksin Fenerbahçe . Para yetmedi yetmez …. Yallah yalı çocukları 105 46 Yanıtla Ali Arslan: 17 yaşındaki çocukları rakip görenler ne onurdan ne sereften bahsedebilir, zaten hiçbir zaman olmayanı aramakta bizim için son derece yanlış,devam gs böyle tüm dünya sizi konuşuyor:) 7 2
  • zafer koc: Galatasaray üzerine düşeni yaptı. Oraya gelen taraftarı da üzmemek için güzel bir düşünce. Ali Koç un hırslarının kurbanı fenerbahçe ve gencecik çocuklar oldu. 110 33 Yanıtla
  • Okan Aslan: 2 dakika sahada kalan takıma 50 saniye gibi sürede çakan sokan adama İCARDİ denir.... 89 42 Yanıtla
  • Mehmet Eroğlu: TEŞEKÜRLER GALATASARY???? 58 19 Yanıtla
  • selim han: ALi KOC TV BASINDAKi SEYIRCILERE SAHAYA PARA VERIP GELEN SEYIRCILERE SAYGISIZLIK YAPMISTIR KINIYORUM 57 14 Yanıtla
  • Salih Akinci: Onlar lig de de kendi aralarında oynadıkları için , alışıklar . Hiç zorluk çekmediler. 15 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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SON DAKİKA: Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı - Son Dakika
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