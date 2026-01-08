Süper Kupa öncesi alarm! Kritik uyarı geldi, taraftarlar ''Maç başka yerde oynansın'' diyor - Son Dakika
Süper Kupa öncesi alarm! Kritik uyarı geldi, taraftarlar ''Maç başka yerde oynansın'' diyor
08.01.2026 10:11
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finali öncesi meteoroloji, maç saatinde kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos beklendiğini duyurdu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun rüzgarıyla bilinen sorunu nedeniyle erteleme ve stat değişikliği çağrıları yükseldi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finali öncesi hava koşulları alarm verdi. Meteoroloji, maç saatinde kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos beklendiğini duyururken, rüzgarıyla bilinen Atatürk Olimpiyat Stadyumu için "erteleme" ve "stat değişikliği" çağrıları yükseldi.

SÜPER KUPA'DA FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Yeni formatıyla bu sezon ilk kez dört takımlı mini turnuva olarak düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da finale kalan ekipler Galatasaray ve Fenerbahçe oldu. Dev finalin 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanması planlanıyor.

MAÇ SAATİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ VE LODOS BEKLENİYOR

Derbi öncesi meteorolojiden kötü haber geldi. Karşılaşmanın oynanacağı saatlerde kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos beklendiği ifade edildi. Hava koşullarının özellikle top kontrolü ve oyun kalitesi açısından maçı olumsuz etkileyebileceği değerlendirilirken, taraftarlar arasında da endişe arttı.

ATATÜRK OLİMPİYAT'TA KRONİK RÜZGAR SORUNU

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yıllardır gündeme gelen rüzgar problemi de yeniden tartışma konusu oldu. Lodosun etkisini artırması halinde maçın oynanabilirliğinin nasıl sağlanacağı merak edilirken, sosyal medyada "erteleme" çağrıları da yükselmeye başladı.

GALATASARAY'DA STAT DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Bazı taraftarlar maçın ertelenmesini talep ederken, stat değişikliği ihtimali de gündemde. Stadyumun futbol oynamaya elverişli olmadığını düşünen Galatasaray'ın stat değişikliği talebini değerlendirdiği belirtiliyor.

DURSUN ÖZBEK DAHA ÖNCE ŞANLIURFA'YI İŞARET ETMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce yaptığı açıklamalarda Süper Kupa finalinin Anadolu'da bir şehirde oynanmasını istediğini ifade etmişti. Özbek'in özellikle Şanlıurfa seçeneğine vurgu yaptığı da yeniden gündeme geldi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 4857Fener 4857Fener:
    bu federasyonun sürekli süper kupa değişikliğinden gına geldi.bu maça hasılat ve gelir penceresinden bakmaktan vazgeçin lütfen.yapın bir Anadolu şehrinde olsun bitsin.insanları niye olimpiyat stadına mecbur ediyorsunuz 17 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
