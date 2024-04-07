Sahaya çıkacaklar mı? Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı belli oldu - Son Dakika
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Sahaya çıkacaklar mı? Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı belli oldu

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2023 Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 19 yaş altı takımıyla birlikte Şanlıurfa'ya geldi. 11 U19 takım oyuncusunun bulunduğu kafilede iki oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Bu sebeple Fenerbahçe'nin maça 9 kişi ile çıkması bekleniyor.

07.04.2024 19:11  Güncelleme: 20:01
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2023 Turkcell Süper Kupa maçında bugün Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe, 19 yaş altı takımıyla Şanlıurfa'ya indi.

KAFİLE MAÇ İÇİN ŞANLIURFA'YA GİTTİ

Fenerbahçe kafilesinde Başkan Ali Koç ve yöneticiler tam kadro yer alırken A takımdan antrenörlerin de bulunduğu dikkat çekti. Bu arada özel korumalar da kafileye eşlik ederken U19 takımından 11 futbolcunun olduğu belirlendi. GAP Havalimani'na gelen özel uçaktan inen kafile, kendilerini apronda bekleyen araçlarla 11 Nisan Stadyumu'na hareket etti. Havalimanı yetkililerinin karşıladığı sarı-lacivertli kafilede başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Sahaya çıkacaklar mı? Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı belli oldu

MAÇA 9 ÇIKACAKLAR

Fenerbahçe'de kafilede yer alan 11 oyuncudan 2'sinin sakatlığının olması sebebiyle sarı-lacivertli ekibin sahaya 9 kişi ile çıkması bekleniyor. Sakatlığı bulunan 2 oyuncununu esame listesine de yazılmaması bekleniyor. Sahaya 9 kişi ile çıkacak olan Fenerbahçe'nin maçın başında alacağı aksiyona dair ise henüz bir bilgi yer almadı.

FENERBAHÇE U19 TAKIMIYLA ÇIKACAK

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların ardından 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek üyelerden atılacak adımlarla ilgili yetki aldı. 3 Nisan tarihinde Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurdu. TFF, Fenerbahçe'nin bu taleplerini kabul etmediği için sarı-lacivertli ekip, yarın oynanacak karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacak. A takım oyuncularının Süper Kupa maçını oynamak istemesine rağmen yönetimin aldığı kararın arkasında olduğu ve maça U19 takımıyla çıkma konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

Sahaya çıkacaklar mı? Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı belli oldu

"90 DAKİKALIK BİR MAÇ OLMAYACAK"

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor maçı öncesi Süper Kupa maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz, 'Taraftar gitmesin' dediğimiz zaman bizim A Takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını buradan net bir şekilde izah ediyorum" açıklamasında bulundu. Sarı-lacivertli ekibin bu açıklama doğrultusunda sahaya 9 oyuncu ile çıkması ve sakatlık sebebiyle 3 oyuncunun kenara gelmesi en çok konuşulan ihtimallerin başında geliyor. Bu doğrultuda kurallar gereği karşılaşmanın devam etmesi için en az 7 oyuncunun sahada olması gerekeceği ve sarı-lacivertli ekipte 6 oyuncu kalacağı için hakem, maçı Galatasaray lehine 3-0 tescil edecek.

SÜPER KUPA'DA SENARYOLAR

  • Fenerbahçe, TFF Talimatnamesi gereği sahaya 9 futbolcuyla çıkacak. Müsabakanın devam etmesi için bir takımda en az 7 oyuncu yer alması gerektiği için, bir süre peş peşe veya aynı anda 3 futbolcu oyundan çıkacak ve hakem karşılaşmayı oynatamayacak.
  • Sahaya çıkan Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları hakemi alkışlama vb. protesto eylemleri ile peş peşe kırmızı kartlar görerek karşılaşmanın devam etmesini imkansız hale getirecek. Başlama düdüğünden sonra çekilecekler
  • U19 takımı futbolcuları sahaya çıkacak, başlama vuruşundan hemen sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından ise TFF'nin vereceği ceza kararı beklenecek.
Sahaya çıkacaklar mı? Fenerbahçe\'nin Süper Kupa planı belli oldu

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Son Dakika Spor Sahaya çıkacaklar mı? Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Ali Arslan: Adalet için tüm kupalar feda olsun, Helal olsun FENERBAHÇE 160 229 Yanıtla
  • Erkan Yılmaz: Adalet için mi ?? ali koç sizi kandırıyor başarısızlığını bu şekilde fenerlileri gaza getirerek örtmeye çalışıyor uyanın artık galatasarayda 2. Olunan senede başkanı hemen yollarlar tahammülü yoktur başarısızlığa. Fb 6 yıldır sürekli başarısız ve bunu sürekli hale getirdi bu şahsiyet. 147 81 Yanıtla Salih Akinci: Ne başarısızlığı kardeş? Şampiyonluğa oynuyor, Avrupadaki tek takım. Bence bir başarısızlık yok ortada. Ne zırvalıyorsun anlamış değilim. 13 14 Ercan Karatas: Neyini kandıracak Erkan akıl var mantık var 3 gün sonra Avrupa maçı var bide yurt dışına gidecekler o derece yani 8 2 Mehmet gönül: Sizin yanağını okşatan bir şebekten hem karakterli hemde şereflidir rahat olun siz 2 0 musa koyun: Dayı eksik misin sen ? Adam sporun bütün kulvarlarında dünya çapında başarılar kazandı, futbol da ise gs 1 puan gerisinde, Avrupa’da çeyrek finalde. Adam futbolun içinde ki yapılanmaya karşı. Futbol masada değil, sahada oynansın diyor. Sizin yerden Timur ve ekşi, inşaat şirket ortakları bahisden şikeden parayı götürüyor. Kandıralan Fenerbahçeliler değil aksine tüm futbolseverlerdir. 0 0
  • Hasan Vanlı: iyice suyunu çıkarttınız..bi gidin şu ligden de rahat etsin türk futbolu 133 52 Yanıtla
  • Adem Uçuk: Fener taraftarı, başarısız ali koç sizi kandırıyor(!) 93 48 Yanıtla
  • Kemal Demir: Ne ağladınız be! Şampiyon olursanız eğer ağlaya ağlaya aldığınız bir kupa olacak. Hakemler dünyanın pozisyonunda sizi korudu. Hadi diyelim şampiyon oldunuz , Şampiyonlar liginde başınıza ne gelecek düşündünüz mü hiç? Hakemler de işlemez Avrupa’da. Şamar oğlanına döneceksiniz şampiyonlar liginde şamar!!! 70 39 Yanıtla Salih Akinci: Dua ve himmetle şampiyon olmaktansa , ağlaya ağlaya olmak daha bir gururlu sanki. 6 2
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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