Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe, kupasını aldı
Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe, kupasını aldı

Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe, kupasını aldı
10.01.2026 21:49
Turkcell Süper Kupa mücadelesinde rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, düzenlenen törenin ardından kupasını aldı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, yapılan törenle kupasına kavuştu.

TARAFTARLA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, galibiyetin sevincini taraftarıyla paylaştı. Tribünleri gezen futbolcular, uzun süre taraftarlarıyla birlikte tezahürat yaptı.

FENERBAHÇE KUPASINI ALDI

Müsabakanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş ile Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'nın ellerinden aldı.

Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş'ın takdim ettiği kupayı alan kaptan Milan Skriniar, takım arkadaşlarıyla kupayı kaldırarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Futbolcular daha sonra kupayı tribünlere götürerek kutlamaya taraftarlarıyla birlikte devam etti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de kutlamada yer aldı. Galatasaray ise ikincilik ödülünü almak için seremoniye çıkmadı.

MAÇIN ADAMI MATTEO GUENDOUZI

Sarı-lacivertli ekibin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, basın mensuplarının oylarıyla maçın oyuncusu seçildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
