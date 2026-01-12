Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye çılgın gelir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye çılgın gelir

Haberin Videosunu İzleyin
Süper Kupa\'yı kazanan Fenerbahçe\'ye çılgın gelir
12.01.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Süper Kupa\'yı kazanan Fenerbahçe\'ye çılgın gelir
Haber Videosu

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kazandığı Süper Kupa organizasyonundan yaklaşık 100 milyon TL gelir elde etti. Kesin rakamın sponsorluk ve bilet satışları bilançosu sonrası TFF tarafından açıklanması bekleniyor.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, 2026'ya kupa sevinciyle girerken organizasyonun mali boyutu da merak konusu oldu.

YAKLAŞIK 100 MİLYON TL GELİR

Sözcü'de yer alan habere göre Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe, organizasyondan yaklaşık 100 milyon TL gelir elde etti. Haberde, rakamın sponsorluk ve bilet satışları gibi kalemlere bağlı olarak şekillendiği belirtildi.

NİHAİ RAKAMI TFF AÇIKLAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), sponsorluk ve bilet satışlarının bilançosuna göre hasılatın netleşmesinin ardından rakamı resmen açıklayacağı ifade edildi.

Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye çılgın gelir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
09:45
İran’da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:15:51. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye çılgın gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.