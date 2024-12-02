Süper Lig 14. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Süper Lig 14. Hafta Sonuçları

Süper Lig 14. Hafta Sonuçları

Galatasaray, Eyüpspor ile berabere kalarak liderliğini sürdürdü; Fenerbahçe, Gaziantep'i yendi.

02.12.2024 22:48
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Trendyol Süper Lig'de 14. hafta, bugün oynanan 2 müsabakayla tamamlandı. Ligin 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray liderliğini sürdürürken, derbi öncesi Fenerbahçe Gaziantep FK'yı 3-1 yendi, Beşiktaş ise Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanan maçlarla sona erdi. Haftanın kapanışında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ise deplasmanda karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray puanını 35'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Haftanın en farklı galibiyetini Bodrum FK'yı 4-0 yenen Samsunspor alırken, oynanan 9 müsabakada toplam 29 gol atıldı.

Galatasaray liderliğini sürdürdü

Ligin 14. haftasında pazar günü Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 2-2'lık skorla ayrıldı ve 6 maç sonra puan kaybetti. Puanını 35'e yükselten sarı-kırmızılılar, namağlup liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe puan farkını 3'e indirdi

Gaziantep FK'yı ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek 2. sırada yer aldı ve zirve takibini sürdürdü.

Beşiktaş derbi öncesi puan kaybetti

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş ise deplasmanda karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran siyah-beyazlılar 5. sırada yer alırken, galibiyet hasretini de 5 maça çıkardı. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında derbi maçta karşı karşıya gelecekler.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

Antalyaspor - Sivasspor: 2-1

Samsunspor - Bodrum FK: 4-0

Adana Demirspor - Konyaspor: 0-1

Başakşehir - Göztepe: 4-1

Alanyaspor - Trabzonspor: 2-1

Çaykur Rizespor - Kayserispor: 3-0

Galatasaray - Eyüpspor: 2-2

Hatayspor - Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe - Gaziantep FK: 3-1

NOT: Kasımpaşa haftayı BAY geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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