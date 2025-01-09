Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: Zorbay Küçük
16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
12 Ocak Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: Cihan Aydın
19.00 Gaziantep FK- Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 RAMS Başakşehir- Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Ocak Pazartesi:
20.00 TÜMOSAN??????? Konyaspor- Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Göztepe- Kasımpaşa: Ümit Öztürk
Son Dakika › Spor › Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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