Süper Lig 2. Hafta Hakemleri Açıklandı

SÜPER Lig'de 2'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) belirlediği isimler şöyle:
15 Ağustos Cuma
21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ozan Ergün
16 Ağustos Cumartesi
19.00 Kocaelispor - Samsunspor: Zorbay Küçük
21.30 Göztepe - Fenerbahçe: Yasin Kol
21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
17 Ağustos Pazar
19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor: Kadir Sağlam
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Halil Umut Meler
18 Ağustos Pazartesi
21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cihan Aydın
