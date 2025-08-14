Süper Lig 2. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

21.30 Galatasaray- Fatih Karagümrük: Ozan Ergün

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor- Samsunspor: Zorbay Küçük

21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

21.30 Göztepe- Fenerbahçe: Yasin Kol

17 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 TÜMOSAN Konyaspor- Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Halil Umut Meler

21.30 RAMS Başakşehir- Kayserispor: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kasımpaşa- Trabzonspor: Cihan Aydın