Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
21.30 Galatasaray- Fatih Karagümrük: Ozan Ergün
16 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kocaelispor- Samsunspor: Zorbay Küçük
21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
21.30 Göztepe- Fenerbahçe: Yasin Kol
17 Ağustos Pazar:
19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 TÜMOSAN Konyaspor- Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Halil Umut Meler
21.30 RAMS Başakşehir- Kayserispor: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kasımpaşa- Trabzonspor: Cihan Aydın
Son Dakika › Spor › Süper Lig 2. Hafta Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?