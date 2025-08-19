Süper Lig 2. Hafta Sonuçları

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ikinci haftası oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
Ligin ilk haftasında Avrupa müsabakaları nedeniyle maçları ertelenen Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir sezonun ilk karşılaşmalarını oynadı.
Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 geçmeyi başardı.
Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kalırken, Beşiktaş evinde ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. RAMS Başakşehir'de Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
ikas Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek ilk haftayı lider tamamlayan TÜMOSAN Konyaspor, 2. haftada da Gaziantep FK'yi 3-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray-Fatih Karagümrük: 3-0
Kocaelispor- Samsunspor: 0-1
Corendon Alanyaspor- Çaykur Rizespor: 0-0
Göztepe-Fenerbahçe: 0-0
Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor: 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 3-0
Beşiktaş-ikas Eyüpspor: 2-1
RAMS Başakşehir-Kayserispor: 1-1
Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1
Puan durumu
Ligde 2. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TÜMOSAN KONYASPOR
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|2.GALATASARAY
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|6
|6
|3.HESAP.COM ANTALYASPOR
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|6
|4.SAMSUNSPOR
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|6
|5.TRABZONSPOR
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|6
|6.GÖZTEPE
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|7.BEŞİKTAŞ
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9.ZECORNER KAYSERİSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10.CORENDON ALANYASPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|11.FENERBAHÇE
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|12.ÇAYKUR RİZESPOR
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|14.KASIMPAŞA
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|15.KOCAELİSPOR
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|16.FATİH KARAGÜMRÜK
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|17.İKAS EYÜPSPOR
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|18.GAZİANTEP FK
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
3. hafta programı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
22 Ağustos Cuma:
21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
23 Ağustos Cumartesi:
21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)
21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)
24 Ağustos Pazar:
19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)
21.30 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)
25 Ağustos Pazartesi:
21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)
Bu arada 3. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Samsunspor-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçları Avrupa kupaları nedeniyle ertelendi.
