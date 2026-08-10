Süper Lig 2026-2027 Sezonu Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 14 Ağustos Cuma günü başlayacak 2026-2027 sezonunda mücadele edecek 18 takımdan 14'ünde teknik direktörler koltuğunu korurken, 4'ünde yeni çalıştırıcılar görev yapacak.

AA'nın Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırladığı dosya haberlerde teknik adamlar ele alındı.

Ligde son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın yanı sıra Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa, Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor ve Trabzonspor, geride kalan sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle başarı kovalayacak.

Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Eyüpspor ve Fenerbahçe ise 2026-2027 sezonunu yeni teknik adamlarıyla açacak.

Teknik direktörlerin 12'si Türk

Süper Lig'de yeni sezonda mücadele edecek 18 takımın 12'sinde Türk, 6'sında yabancı teknik direktör görev alacak.

Çaykur Rizespor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa, Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor, 2026-2027 sezonuna Türk teknik adamlarla başlayacak.

Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK, Göztepe ve Samsunspor ise yeni sezona yabancı teknik direktör yönetiminde girecek.

Sadece Okan Buruk şampiyonluk yaşadı

Okan Buruk, Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörler arasında şampiyonluk yaşayan tek isim olarak öne çıkıyor.

Buruk, ligde son 4 sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyarak önemli bir başarıya imza attı.

Deneyimli teknik adam, İstanbul Başakşehir ile de 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

9 teknik adam, "Dört büyükler"de oynadı

Süper Lig'deki 9 teknik direktör, futbolculuk kariyerinde "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi.

Okan Buruk (Galatasaray, Beşiktaş), Emre Belözoğlu (Galatasaray, Fenerbahçe), Fatih Tekke (Trabzonspor, Beşiktaş), Selçuk İnan (Trabzonspor, Galatasaray), İsmail Kartal (Fenerbahçe), Stanimir Stoilov (Fenerbahçe), Metin Diyadin (Fenerbahçe), Uğur Uçar (Galatasaray) ve Joao Pereira (Trabzonspor), futbolculuk kariyerinde "Dört büyükler"de görev yaptı.

En çok şampiyonluğa Fatih Terim ulaştı

Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör ünvanını açık ara farkla elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, tümü Galatasaray'da toplam 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Terim, dört farklı dönemde görev yaptığı sarı-kırmızılı takımla 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Trendyol Süper Lig'de Terim'den sonra en fazla şampiyonluğa ulaşan isimler ise 5 kez ile Okan Buruk, 4 kez ile de bu başarıyı tekrarlayan Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı oldu.

Türkiye'de istikrar rekoru yıllardır Gordon Milne'de

Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'nin elinde bulunuyor.

İngiliz futbol adamı, siyah-beyazlılarda 1987-1988 sezonu başından itibaren aralıksız 6,5 yıl görev yaparak Türkiye'nin en üst liginde aralıksız en uzun süre bir takım çalıştıran teknik direktör ünvanını aldı.

Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik adamlık yaptı.

Süper Lig'de en fazla maça çıkan Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de en çok maçta görev yapan teknik adam konumunda bulunuyor.

Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Hatayspor'u çalıştıran Çalımbay, Türkiye'nin en üst kademe liginde 2001'den bu yana 661 kez teknik direktör olarak saha kenarında yer aldı.

Rıza Çalımbay'ı 634 müsabakada görev alan Şenol Güneş ile 621 maça çıkan Samet Aybaba takip etti.

Son 19 sezonda "yabancı" şampiyon yok

Süper Lig'de son 19 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar, bu başarıyı Türk teknik direktörler yönetiminde kazandı.

Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başındaki Brezilyalı Arthur Zico, Türkiye'de şampiyonluk yaşadı.

Söz konusu sezondan sonra tüm lig şampiyonluklarına Türk teknik adamların çalıştırdığı ekipler ulaştı.

Süper Lig'de 2006-2007 sezonundan bu yana şampiyonluk yaşayan takımlar ve teknik direktörler şunlar: