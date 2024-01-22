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Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler belirlendi.

Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı
22.01.2024 - 12:32,
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İSTANBUL,

Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

17.00 Hatayspor - Alanyaspor (Mersin) EMRE KARGIN

20.00 Pendikspor - Kasımpaşa (Pendik) BURAK ŞEKER

20.00 Beşiktaş - Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş) ATİLLA KARAOĞLAN

24 OCAK ÇARŞAMBA:

17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (Eryaman) MUHAMMET ALİ METOĞLU

17.00 Gaziantep FK - Konyaspor (Kalyon) VOLKAN BAYARSLAN

20.00 Antalyaspor - Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya) TURGUT DOMAN

20.00 Başakşehir - Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim) ABDULKADİR BİTİGEN

25 OCAK PERŞEMBE:

17.00 Samsunspor - Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs) ÇAĞDAŞ ALTAY

20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi) ÜMİT ÖZTÜRK

20.00 Galatasaray - İstanbulspor (RAMS Park) BAHATTİN ŞİMŞEK

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
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