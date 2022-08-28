Kasımpaşa, Hatayspor'u tek golle devirerek ilk galibiyetini aldı

Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

KASIMPAŞA İLK KEZ KAZANDI

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Haris Hajradinovic kaydetti. Şenol Can yönetiminde ilk maçını çıkan İstanbul ekibi, bu sezon ilk galibiyetini alarak puanını 3'e çıkardı. Ligde henüz galibiyeti olmayan Hatayspor ise 4. haftada da puan alamadı.