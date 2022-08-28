Kasımpaşa, Hatayspor'u tek golle devirerek ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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Kasımpaşa, Hatayspor'u tek golle devirerek ilk galibiyetini aldı

28.08.2022 21:28
Kasımpaşa, Hatayspor'u tek golle devirerek ilk galibiyetini aldı

Süper Lig 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hatayspor'u 1-0'lık bir skorla geçti. İstanbul ekibi bu sezon ilk galibiyetini alarak ligde puanını 3'e yükseltti.

Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

KASIMPAŞA İLK KEZ KAZANDI

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Haris Hajradinovic kaydetti. Şenol Can yönetiminde ilk maçını çıkan İstanbul ekibi, bu sezon ilk galibiyetini alarak puanını 3'e çıkardı. Ligde henüz galibiyeti olmayan Hatayspor ise 4. haftada da puan alamadı.

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SON DAKİKA: Kasımpaşa, Hatayspor'u tek golle devirerek ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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