Kayserispor evinde Giresunspor'u perişan etti - Son Dakika
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Kayserispor evinde Giresunspor'u perişan etti

28.08.2022 21:22

Süper Lig 4. haftasında Kayserispor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde puanını 6'ya çıkararak Karadeniz ekibiyle başa baş puana ulaştı. İşte mücadelenin detayları...

Kayserispor ile Giresunspor, Süper Lig'in 4. haftasında Kadir Has Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

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Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Onur Bulut, 71. dakikada Gavranovic ve 87. dakikada Ramazan Civelek kaydetti. Sarı-kırmızılılar 45+5. dakikada ise Mame thiam ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

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Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Kayserispor, Giresunspor ile puanını eşitledi. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor: 3-0 Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor: 3-0

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