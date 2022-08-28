Kayserispor evinde Giresunspor'u perişan etti

Kayserispor ile Giresunspor, Süper Lig'in 4. haftasında Kadir Has Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Onur Bulut, 71. dakikada Gavranovic ve 87. dakikada Ramazan Civelek kaydetti. Sarı-kırmızılılar 45+5. dakikada ise Mame thiam ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Kayserispor, Giresunspor ile puanını eşitledi. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.
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