Süper Lig Başladı: Galatasaray - Çorum FK - Son Dakika
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Süper Lig Başladı: Galatasaray - Çorum FK

Süper Lig Başladı: Galatasaray - Çorum FK
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Galatasaray, 2026-2027 Süper Lig sezonuna Çorum FK karşısında başladı. 'Hedef 2027' vurgusu yapıldı.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, son şampiyon Galatasaray ile lige yeni yükselen Çorum FK arasındaki müsabakayla başladı.

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonundaki ilk düdük İstanbul'da çaldı. 88 günlük aranın ardından ligin 1. haftasında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı konuk ediyor.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Tek yeni transfer Ugochukwu yedeklerde

Aslan'da yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina bekledi.

Galatasaray sezonun ilk resmi maçına çıktı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2026-2027 sezonundaki ilk resmi maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk haftasında sahasında Çorum FK'yı konuk ederek yeni sezonun startını verdi.

Hedef 2027 vurgusu

Galatasaray'ın yeni sezonun ilk resmi maçında "Hedef 2027" mesajı da öne çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin sahasında Çorum FK ile karşılaştığı müsabaka öncesinde stadyumdaki LED ekranlara "Hedef 2027" yazıları yansıtıldı.

Uğur Uçar eski takımına karşı

Galatasaray altyapısından yetişen ve futbolculuk kariyerinde sarı-kırmızılı formayı giyen Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun açılışında eski takımına karşı sahaya çıktı. Sezonun ilk haftasında Galatasaray'a konuk olacak Uçar, futbolculuk döneminde formasını giydiği sarı-kırmızılı ekibin karşısına bu kez teknik direktör olarak çıktı.

Çorum FK Süper Lig'de ilk maçına çıktı

Çorum FK, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edeceği sezonun açılış maçında sahne aldı. Süper Lig'e yükselerek önemli bir başarıya imza atan kırmızı-siyahlı ekip, sezonun ilk haftasında Galatasaray deplasmanında sahaya çıktı.

İki takım Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya

Galatasaray ile Çorum FK, Süper Lig'in açılış haftasında tarihlerinde ilk kez Türkiye'nin en üst düzey futbol organizasyonunda karşı karşıya geldi. Daha önce farklı kulvarlarda mücadele eden iki ekip, bu kez Süper Lig sahnesinde kozlarını paylaştı.

Galatasaraylı futbolcular Kolombiya depremini unutmadı

Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Galatasaraylı futbolcular, karşılaşma öncesindeki ısınmaya siyah tişörtlerle çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular, Davinson Sanchez'in ülkesi olan Kolombiya'da depremde hayatını kaybedenler ve afetten etkilenenlere dikkat çekmek amacıyla siyah tişörtlerle sahada yer aldı.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig Başladı: Galatasaray - Çorum FK - Son Dakika

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