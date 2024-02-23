Süper Lig bildiğiniz gibi! Teknik direktör, kavga eden futbolcularını ringe çıkardı

Spor

Jandarma komutanına küfreden başkan adayıyla ilgili bir skandal daha

Süper Lig takımı İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, çarşamba günkü antrenmanda kavga eden futbolcuları Mendy Mamadou ve David Sambissa'yı ringe çıkararak barıştırdı.

FUTBOLCULARI RİNGE ÇIKARDI

Takımın teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, geçtiğimiz gün idmanda tartışma yaşayan Mendy Mamadou ve David Sambissa'yı barıştırmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Korkmaz, Mamadou ve Sambissa'yı ringte çıkardı.

"İKİ SEÇENEĞİNİZ VAR"

Kulüpten yapılan videolu paylaşımda Osman Zeki Korkmaz'ın futbolculara "İki seçeneğiniz var. Ya birbirinizi bitirene kadar dövüşeceksiniz ya da iki iyi takım arkadaşı gibi sarılacaksınız" dediği duyuldu. Futbolcular ise birbirlerine sarılarak aralarındaki gerilime son verdi.