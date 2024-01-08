Süper Lig\'de ertelenen maçlarda görev alacak hakemler açıklandı

İSTANBUL,
Süper Lig'de ertelenen 16'ncı hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle;
YARIN;
17.00 Alanyaspor - MKE Ankaragücü (Alanya Oba) DİRENÇ TONUSLUOĞLU
17.00 Pendikspor - Antalyaspor (Pendik) OĞUZHAN ÇAKIR
20.00 Kasımpaşa - Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan) BURAK PAKKAN
20.00 Rizespor - Beşiktaş (Çaykur Didi) ABDULKADİR BİTİGEN
10 OCAK ÇARŞAMBA:
17.00 Hatayspor - Gaziantep FK (Mersin) ÜMİT ÖZTÜRK
17.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) BURAK ŞEKER
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor (Ülker) KADİR SAĞLAM
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor (Yeni Adana) MURAT ERDOĞAN
11 OCAK PERŞEMBE:
17.00 Sivasspor - Galatasaray (BG Grup 4 Eylül) ZORBAY KÜÇÜK
20.00 Trabzonspor - Samsunspor (Papara Park) CİHAN AYDIN
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