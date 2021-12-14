Üye Girişi
Süper Lig'de 16'ncı haftanın ardından - Son Dakika

Süper Lig'de 16'ncı haftanın ardından

14.12.2021 10:28
Süper Lig'de 16'ncı haftanın ardından

Haftanın olayı: Trabzonspor'un yenilmezlik serisi Antalya'da son bulduBeşiktaş'ta değişim 3 puan getirdi8 gollü maçta kazanan AlanyasporAltay'dan tatsız açılış6 puanlık maçta kazanan Çaykur RizesporSezer AFŞAR / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'de 16'ncı hafta dün oynanan iki karşılaşma ile...

Haftanın olayı: Trabzonspor'un yenilmezlik serisi Antalya'da son buldu

Beşiktaş'ta değişim 3 puan getirdi

8 gollü maçta kazanan Alanyaspor Altay'dan tatsız açılış6 puanlık maçta kazanan Çaykur RizesporSezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'de 16'ncı hafta dün oynanan iki karşılaşma ile geride kaldı. Bu hafta oynanan 10 maçta 39 gol atılırken 3.9 gol ortalaması yakalandı.Spor Toto Süper Lig'de 16'ncı hafta dün akşam oynanan iki karşılaşma ile sona erdi. Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0; Fenerbahçe ise Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olarak liderlik yarışında büyük yara aldı. Bu hafta oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekipler 7 galibiyet alırken, 3 maçta ise deplasman ekipleri sahadan 3 puanla ayrıldı.HAFTANIN OLAYI: TRABZONSPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ ANTALYA'DA SON BULDUSüper Lig'in 16'ncı haftasında lider Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. 15 haftada aldığı 12 galibiyet 3 beraberlik ile 39 puan toplayan bordo-mavili ekip, namağlup unvanını Antalya deplasmanında bıraktı. 1-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Antalyaspor mağlubiyetiyle birlikte Trabzonspor'un ligdeki geçtiğimiz yıldan bu yana süre gelen 27 maçlık namağlup serisi de bitmiş oldu. Bordo-mavili ekip Abdullah Avcı yönetiminde son olarak geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olmuştu. O karşılaşmanın ardından oynadığı 27 maçta 16 galibiyet 11 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Antalyaspor karşısında serisini devam ettiremedi.BEŞİKTAŞ'TA DEĞİŞİM 3 PUAN GETİRDİGeçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve kurduğu iddialı kadro ile bu sezon da şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Beşiktaş'ta işler istenilen gibi gitmedi. 15 haftada alınan 6 galibiyet 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde grubu puansız tamamlamanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlı ekip, ligin 16'ncı haftasındaki Yukatel Kayserispor karşılaşmasına U19 takımını çalıştıran Önder Karaveli ile çıktı. Karaveli yönetimindeki ilk maçta Kayserispor'u iki kez geriye düştüğü maçta 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 5 maçlık galibiyet hasretini de sona erdirdi.Öte yandan yönetim, dün gerçekleştirdiği toplantının ardından Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, bu konuda görüşmeler sonuçlanana kadar takımı Önder Karaveli'nin çalıştıracağını açıkladı.8 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ALANYASPORSüper Lig'in 16'ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanyaspor, sahadan 6-2 galip ayrılarak iki maçlık mağlubiyet serisine son vermeyi başardı. Bu sonucun ardından Malatyaspor, tarihinde ilk kez bir Süper Lig maçında 6 gollü bir mağlubiyet yaşadı. Karşılaşmanın ardından Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, tribünlere giderek sonuçtan dolayı taraftarlardan özür diledi. Maç sonunda yaptığı açıklamada ise Rumen teknik adam, yönetime bir transfer listesi verdiğini ve bu transferlerin gerçekleşmesi halinde takımı ligde tutabileceğini aksi halde takımda daha fazla kalamayacağını ifade etti.ALTAY'DAN TATSIZ AÇILIŞSüper Lig'in 16'ncı haftasında Altay, yeni stadında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk maçına çıkan İzmir ekibi, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak taraftarlarına galibiyet hediye edemedi. Bu sonucun ardından galibiyet hasretini 9 maça çıkaran siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 3 beraberlik 6 mağlubiyet yaşadı. Küme düşme hattının 4 puan üzerinde yer alan İzmir ekibi, ligin 17'nci haftasında GZT Giresunspor'a konuk olacak.6 PUANLIK MAÇTA ÇAYKUR RİZESPOR GALİP GELDİSüper Lig'in 16'ncı haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Rizespor, puanını 13'e yükselterek uzun bir sürenin ardından ligin en alt basamağından kurtulmayı başardı. Göztepe ise bu mağlubiyet ile haftayı 14 puan ve averajla 17'nci sırada kapattı.


Süper Lig'de 16'ncı haftanın ardından
Süper Lig'de 16'ncı haftanın ardından

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 16'ncı haftanın ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esenyurt'ta pes dedirten olay! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yansıdı 10:46 Esenyurt'ta pes dedirten olay! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yansıdı
Fazıl Say sinirlerine hakim olamadı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın 10:40 Fazıl Say sinirlerine hakim olamadı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! 10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak 10:01 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu 09:06 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor 21:41 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi 17:39 Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
10:47 Ceylin'e ikizi gibi benzeyen ablası Huri!
10:46 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 14,25'ten işlem görüyor
10:45 Esenyurt'ta pes dedirten olay! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yansıdı
10:40 Fazıl Say sinirlerine hakim olamadı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın
10:33 Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç binaya çarptı: 7 ölü, 4 yaralı
10:26 Milyonların gözü bu görüşmede: Asgari ücrette işverenin yükünü Hazine mi üstlenecek?
10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!
10:26 Özgür Demirtaş'tan şaşkınlık yaratan yorum: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkmasın
10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz
10:23 Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır
Yeni güne yükselişle başlayan dolar 14,25'ten işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan dolar 14,25'ten işlem görüyor         
10:47
Altının gram fiyatı 817 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 817 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:46
Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç binaya çarptı: 7 ölü, 4 yaralı Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç binaya çarptı: 7 ölü, 4 yaralı         
10:34
Türkiye'de son olarak 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı termal kameralara yakalandı Türkiye'de son olarak 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı termal kameralara yakalandı         
10:26
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 10:57:02. #1.13#
SON DAKİKA: Süper Lig'de 16'ncı haftanın ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement