Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki hakemler belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi.

15.08.2024 10:49
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.45 Göztepe- Fenerbahçe: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Gaziantep FK- Samsunspor: Emre Kargın

21.45 Beşiktaş- Antalyaspor: Mehmet Türkmen

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki hakemler belli oldu - Son Dakika
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